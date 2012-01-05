Başbakan ve bakan maaşını yarıya indirdi

T24 - Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, maaşını son bir yıl içinde ikinci kez indirerek yıllık 840 bin dolara düşürdü.



Geçen yıl gerçekleştirilen seçimlerde, oy kaygısı nedeni ile yüzde 36 kesintiye giderek maaşını 1 milyon 680 bin dolara düşüren Başbakan Loong, “Büyük eleştiri alan bakan maaşlarını kamu öfkesini azalatmak adına, kendi maaşımla birlikte yarı yarıya indireceğiz” dedi.



Loong indirilmiş yeni maaşıyla da dünyada en çok kazanan politikacı olmaya devam ediyor.

Obama'nın 2 takı kazanıyor



Hürriyet'in haberine göre; Loong, yıllık kazancı 400 bin dolar olan ABD Başkanı Barack Obama’dan 2 kat fazla kazanıyor. Maaşlarda yapılacak yüzde 50’lik kesintiye rağmen, büyüme hedefleri yakalandığı takdirde kabine çalışanlarının her üç ayda bir ‘Ulusal Prim’ adı altında ek maaş alacakları açıklandı. Dünyada en fazla milyoner vatandaşa sahip ülke konumundaki Singapur’da nüfusun yüzde 15.5’inin 1 milyon dolardan fazla varlığı buluyor.



Hong Kong Özel Bölgesi Başkanı Donald Tsang’ın maaşının 543 bin 500 dolar olduğu belirtilirken, Japonya Başbakanı’nın yılda 513 bin dolar, Avustralya Başbakanı Julia Gillar’ın 379 bin dolar, Malezya Başbakanı Najib Razak’ın da yaklaşık 87 bin dolarlık yıllık kazancı olduğu hatırlatıldı.



