Başbakan: Vatandaşlarımız sakin olsun, bunların hepsi geçecek

Başbakan Binali Yıldırım, ekonomideki dalgalanmalara ilişkin olarak, "Vatandaşlarımız sakin olsun, bunların hepsi gelip geçecek. İnşallah 2017 bu yıla göre daha iyi olacak. Hesaplarımızı, bütçemizi buna göre yaptık" dedi. "Aslında daha önemli bir projemiz var" diyen Yıldırım, "Esnafımızı ve işvereni rahatlatacak olan bu projeyi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız" diye konuştu.

Kobi'ler için nefes kredisi lansmanında konuşan Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugünlerde yaşadığımız küresel ekonomideki hareketlilik, petrol üretimine kısıtlama, petrol üreticilerinin kararından sonra yeni bir boyut kazandı. Bütün bunları yakın bir şekilde takip ediyoruz. Bugün EKK'yı toplayacağım, son değerlendirmeleri yapıp alınan kararlar paylaşacağız. Baştan beri söylediğim bir şey var, Türkiye ekonomisi güçlü, finans sektörümüz güçlü, firmalarımızın kabiliyetleri ve dayanıklılıkları aynı şekilde güçlüdür. Dolayısıyla bizim bu küresel şartları dikkate alarak bu süreçten en az etkilenmemiz için gereken tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Şunun bilinmesinde fayda var, Türkiye bugün yaşadığımız şartların daha ağır şartlarını yaşadı. 2006'da atlattık, 2008-2009 küresel krizi bizi "Teğet geçti". 2013 Gezi olaylarında yine benzer bir süreç yaşadık, bunu da atlattık. 15 Temmuz gibi emsali dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir felaketten ülke döndü. Bu krizi de atlattık. ABD seçimlerinden sonra başlayan bu sürecin, gelişmekte olan ülkelerin tamamında bir olumsuz etkileri oldu, bu etkilerin geçici olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız sakin olsun, bunların hepsi gelip geçecek. İnşallah 2017 bu yıla göre daha iyi olacak. Hesaplarımızı, bütçemizi buna göre yaptık. Kamu yatırımları için 80 milyara yakın bir kaynak aktardık. 2008-2009 krizinin ülkemizi teğet geçmesinin ardında da bu yatırımlara hız verilmesi vardı. Bizim yaptığımızı ABD şimdi yapmak istiyor, dışarıdaki sermayeyi ülkesine yeniden geri getirmeye çalışıyor. Bunun için de birtakım eylemler içerisinde. Tabii ki biz öncelikli olarak ülkemizin ekonomisinin bu geçici süreçten en az şekilde etkilenmesini sağlayacak tedbirlerimizi alacağız, alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Merkez Bankası da kendi kapasitesinde bağımsız olarak kararlarını alıyor. İnşallah bu yaptığınız güzel girişim başka yeni projelerle devam eder. Diğer bankalarımıza da örnek olsun. Aslında daha önemli bir projemiz var. Esnafımızı ve işvereni rahatlatacak olan bu projeyi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız."