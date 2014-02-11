Başbakan 'Twitter'la işim yok' dedi, 4 milyon takipçisi olan hesap kimin?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmasında 'Boş zamanım yok, hele hele Twitter'la hiç işim yok" dedi. Oysa Başbakan Erdoğan adına açılan ve 4 milyonun üzerinde takipçisi olan bir hesap var. Peki bu hesap gerçekten Başbakan'a mı ait?

Bugün gerçekleştirilen AKP Meclis grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, "Fişleme yapmışlar, illegal kayıtlar izlemeler yapmışlar. Elde ettikleri verilerle iş adamlarından gazetecilere, siyasetçilerden bürokratlara kadar her kesime şantaj yapmışlar." dedi ve ekledi:

Twıtter'a ayıracak zamanım yok

"Bir tanesi Azeriymiş, bu gazetede yazarmış. Bunu bizim iktidarımızın yurt dışı ettiğini söylüyor. Bunlarda yalan meşrudur bunu da söyleyeyim. Bir defa basın enformasyon kurumu, sizin basın kartınızı uzatır ya da uzatmaz. İrade onlara aittir. Bunun için buradan bunun izni alınır. Benimle ilgili tweet atmış, benim bundan haberim yok. Hele hele tweetle hiç işim yok, takip ettiğim de yok. Benim bu kadar boş zamanım yok. Twitter kullananlara hakaret etmiyorum ama benim bu kadar zamanım yok. Gece gündüz demeden işime bakıyorum."

Başbakan Erdoğan adına 4 milyon takipçisi olan hesap

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan her ne kadar Twitter'a vakit ayırmadığını söylese de Başbakan adına açılmış bir hesap söz konusu. 4 milyonu aşkın takipçiye ulaşan hesap aslında Başbakan Erdoğan'a ait değil. Sadece Başbakan'ın konuşmalarını, aktivitelerini bu hesap üzerinden paylaşan bir başkasına ait. Bu nedenle Erdoğan Twitter'la doğrudan ilgisi yok, sadece bu hesap gibi adına açılmış hesaplar söz konusu.

Zaten ünlü isimlerin hesaplarının doğruluğunu göstermek adına kullanıcıların hesaplarına 'tik işareti' koyan Twitter'ın Başbakan Erdoğan hesabı için bunu yapmaması da bu durumu doğrular nitelikte.