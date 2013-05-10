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Ekonomi

Başbakan, TÜSİAD'ı kabul etti

Başkan seçildikten sonra Başbakan’dan randevu isteğine olumsuz karşılık alan TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, Erdoğan ile İstanbul’da biraraya geldi

10 Mayıs 2013 10:41

TÜSİAD Başkanlığı’na seçildikten sonra Nisan ayı içinde Başbakan’dan iki kez randevu isteyip alamayan TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz nihayet isteğine kavuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dünkü İstanbul ziyareti sırasında TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz ve dernek yöneticilerini kabul etti. Böylece, TÜSİAD’a uygulanan randevu ambargosu da bir anlamda sona erdi.

Muharrem Yılmaz, patronlar kulübünün geçen ocak ayında yapılan Genel Kurul’una tek aday olarak girerek başkan seçilmişti. Yılmaz, Genel Kurul’daki konuşmasında, artık dernek olarak siyaset ve siyasetçilerle çekişme içinde olmayacaklarını belirtmiş, böylece önceki başkanlar döneminde TÜSİAD ile hükümet arasında gerilen ilişkileri düzeltme sinyali vermişti.

Buna karşın, Nisan ayı içiresinde iki kez Ankara’ya gelen Yılmaz’ın, Başbakan Erdoğan’dan bir türlü randevu alamadığı medyaya yansımıştı.

 

'Süreçten endişemiz yok'

 

Erdoğan’la Yılmaz arasında dün akşam üstü gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin çıkışında açıklama yapan TÜSİAD Başkanı, görüşmede barış sürecinin de gündeme geldiğini söyledi. Yılmaz, “Çözüm sürecine ilişkin herhangi bir endişemiz yok, inancımız var. Türkiye barışla büyük bir refah sıçraması yapacak” dedi.

 

Erdoğan: Sırada yerli nükleer santral var

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü nükleer santrali Türkiye’nin inşa edebileceğini söyledi. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisi’nin (ICSG Istanbul 2013) açılışında konuşan Erdoğan, Sinop’a yapılacak santralde Türkiye’nin belli bir payı bulunduğunu belirterek, üçüncü santrali yaparken, Türkiye’nin payını daha da artıracaklarını kaydetti. Erdoğan, “Belki de onu biz kendimiz inşa edeceğiz. Mühendislerimizi bu noktada eğitmeye başladık, kendi kalifiye iş gücümüzü geleceğe hazırlama çalışmalarını başlattık” dedi.

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