Başbakan: Türkiye'nin AB hakkındaki ilk hayal kırıklığı değil, son da olmayacak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında, Ankara'da Türkiye-Macaristan İş Forumu düzenlendi. Foruma, Başbakan Binali Yıldırım ve Macar mevkidaşı Orban'ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yle Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da katıldı. Başbakan Yıldırım, "Daha müzakereye başlamayan ülkelere bile vize muafiyeti uygulayan Avrupa, 40 yıldan fazla bir süredir tam üyelik müzakereleri yapan Türkiye'ye elinden gelen zorluğu göstermeye devam ediyor. Geçen yıl 18 Mart'ta başladığımız, anlaştığımız vize kolaylığına yönelik anlaşma, ne yazık ki mürekkebi kurumadan yürürlükten kalktı. Bu, Türkiye'nin AB hakkındaki ilk hayal kırıklığı değil, son da olmayacak" dedi.

"Macaristan, darbede Türk hükümetinin ve milletinin yanında yer aldı"

Türkiye-Macaristan İş Forumu'nda hitap eden Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. Yıldırım, "Darbe girişiminin amacı, Türkiye'nin demokrasisini yok etmek, Türkiye'nin geleceğini karartmaktı. Milletimizin cesareti, Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti ve hükümetimizin kararlılığıyla Allah'a şükür, bu alçak darbe girişimini başarısızlığa uğrattık. Aslında 15 Temmuz darbe girişimi aynı zamanda Türkiye'nin gerçek dostlarının da kimler olduğunu görmesine de bir imkan sağladı. O gecenin aydınlığında biz, gerçek dostlarımızı gördük. Onlardan biri de Macaristan'dı. Macaristan, çok ve net bir şekilde bu darbede Türk hükümetinin ve milletinin yanında yer almış ve darbeyi en şiddetli şekilde kınamıştır. Bu tutumunuz, Türk milleti tarafından takdirle karşılanmış olup, asla unutulmayacaktır" dedi.

"Macaristan'la vizeleri iş adamlarından başlamak üzere biraz gevşetmeliyiz"

Macaristan'la vizelerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Ben İstanbul'dan memleketim Erzincan'a 1,5 saatte gidemiyorum; ama Budapeşte'ye 1,5 saatte gidebiliyorum. İç hatlardan daha kolay Macaristan'a ulaşım var. Bu tamam ama vizelere gelince orada biraz duralım. Vizelerde sıkıntı var Sayın Başbakan. Vizeleri iş adamlarından başlamak üzere biraz gevşetmemiz lazım. Sadece havayolunun, karayolunun, bağlantıların kolay olması yetmiyor. İnsanların da seyahatini kolaylaştıracak tedbirler lazım. Avrupa Birliği, Schengen rejimi bunlar anlaşılabilir ama biz ikili ilişkileri geliştirmek istiyorsak mutlaka vize kolaylığını dikkate almamız lazım" dedi.

"Türkiye, AB'yle tam üyelik müzakereleri yapıp vize muafiyeti olmayan tek ülke"

Türkiye'nin, AB'yle tam üyelik müzakereleri yapıp, vize muafiyeti olmayan tek ülke olduğunu belirten Yıldırım, "Bu, AB'nin ayıbı, diye düşünüyorum. Daha müzakereye başlamayan ülkelere bile vize muafiyeti uygulayan Avrupa, 40 yıldan fazla bir süredir tam üyelik müzakereleri yapan Türkiye'ye elinden gelen zorluğu göstermeye devam ediyor. Geçen yıl 18 Mart'ta başladığımız, anlaştığımız vize kolaylığına yönelik anlaşma, ne yazık ki mürekkebi kurumadan yürürlükten kalktı. Bu, Türkiye'nin AB hakkındaki ilk hayal kırıklığı değil; son da olmayacak" diye konuştu.

"Geçen yıl 19 bindi, şimdi 14 bin civarında"

Macaristan'ın, Balkanlar'ın kalbinde olduğunu dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Etrafında bütün Balkan ülkeleri var. O bakımdan bir anlamda Macaristan, Balkanlar'ın istikrarını ve güvenini de temsil eden önemli bir ülke. Bu ilişkilerde verimli sonuçlar elde edebileceğimize yürekten inanıyorum. Bu ziyaret, zannediyorum ki ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacak. Bu buluşma sonrasında Türk-Macar yatırımcıların yeni bir atılım içerisine gireceklerine inanıyorum. Bu sene zaten ticarette ciddi bir canlanma görüyoruz. Yüzde 30 civarında, yılın ilk 5 ayında bir artış söz konusu. Bu, cesaret verici bir gelişme; ama maalesef turizm için aynı şeyi söyleyemiyorum. Turizmde ilk 4 ayın rakamları, bir önceki yılın da altında gerçekleşti. Geçen yıl 19 bindi, şimdi 14 bin civarında gerçekleşti. Bunun nedenleri üzerinde durmamız icap eder."

"Türkiye, AB'nin güvenliğini temin eden bir ülke"

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Macaristan, bir yandan AB bir yandan Balkanlar bölgesinde güvenin ve istikrarın en önemli iki ülkesidir. Türkiye de bulunduğu konum itibariyle sadece Balkanlar değil, AB'nin güvenliğini de bir anlamda temin eden bir ülkedir. Özellikle Ortadoğu'da yaşanan savaş ve karışıklıkların Avrupa'ya sirayet etmemesi eğer bugün mümkünse bunun en önemli sebebi, Türkiye'nin bu bölgede olayları kontrol ediyor olması ve mülteci akınını durduruyor olmasıdır. Ancak bunu, Avrupalı dostlarımızın çok iyi takdir ettiklerini söylemek, mümkün değil. Türkiye, bölgede istikrar adası olmaya devam edecek."