'Başbakan tokat attı, korumalar üzerime saldırdı'

Maden faciasının yaşandığı Soma'da protestolar üzerine bir markete giren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tokat attığı iddia edilen Taner Kuruca konuştu. "Başbakan'ın kendisine tokat attığını" söyleyen Kuruca, davacı olmayacağını söyledi.

İdris Emen’in Radikal’de yer alan haberine göre, Kuruca şunları aktardı:

"Alışveriş için markete girdim o sırada Başbakan da protesto ediliyordu. Kendisi markete girince beni protestocu sanıp üzerime geldi. Ve yüzüme bir tokat attı. Daha sonra da korumalar üzerime saldırdı."

‘Davacı değilim’

Kendisinin de madenci olduğunu ve arbede sonrasında gözaltına alınmadığını söyleyen Kuruca "Olay sırasında kolumda ve boynumda morluklar oluştu. Ancak kesinlikle davacı değilim" dedi.