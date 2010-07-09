Başbakan terörü konuşmak için CHP'den randevu istedi

T24 - AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı ardından bir açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan'ın CHP'den, terör konusunu 14-15 Temmuz tarihlerinde görüşmek için mektupla randevu talep ettiğini bildirdi. Başbakan Erdoğan, Meclis'te grubu bulunana MHP ve BDP ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmeyecek.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''Ana muhalefet lideri başta olmak üzere diğer bazı partilerin liderlerine randevu talebi bugün itibariyle yazılmıştır ve gelen cevaplara göre de Sayın Başbakanımız TBMM'de veya TBMM'de mekanı bulunmayan siyasi partileri kendi genel merkezlerinde ziyaret edebilecektir'' dedi.



Çelik, Parti Genel Merkezi'nde AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan başkanlığında yapılan MYK Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.



Hüseyin Çelik, kamuoyunda liderlerle görüşme, buluşma yönündeki tartışmaların devam ettiğini anımsatarak, bugün itibariyle Başbakan Erdoğan'ın başta ana muhalefet lideri olmak üzere randevu talebinde bulunduğunu bildirdi.



Özellikle 14-15 Temmuz tarihlerinin Başbakan Erdoğan'ın takvimi açısından daha uygun göründüğünü dile getiren Çelik, diğer liderlerin de uygun olması, programlarının elvermesi halinde görüşmelerin bu tarihlerde gerçekleşebileceğini belirtti.



Bu görüşmelerde son günlerde artan terör olaylarının ele alınacağı bilgisini veren AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, şunları kaydetti:



''Ama önceden tavrını belirleyen ve kapıları kesinlikle kapatan, nezakete sığmayacak şekilde bazı şartlar ileri sürerek, ancak görüşlerini ifade eden bazı siyasi partilerin olduğunu biliyorsunuz. Sayın Başbakanımız bu siyasi partilere ziyarette bulunmayacaktır. Ancak dediğim gibi ana muhalefet lideri başta olmak üzere diğer bazı partilerin liderlerine randevu talebi bugün itibariyle yazılmıştır. Ve gelen cevaplara göre de Sayın Başbakanımız TBMM'de veya TBMM'de mekanı bulunmayan siyasi partileri kendi genel merkezlerinde ziyaret edebilecektir.''





Erdoğan'ın il gezileri 5 Ağustos'ta başlıyor





Referandumla ilgili fiili kampanyanın, Başbakan Erdoğan'ın il gezilerinin 5 Ağustosta başlayacağını bildiren Çelik, bunun öncesinde de Başbakan'ın Temmuz ayında, çoğu açılış amaçlı programları olacağını açıkladı.



Anayasa değişikliği için 12 Eylül 2010'da referandum yapılacağını anımsatan Çelik, şöyle konuştu:

''Anayasa Mahkemesi'nin tavrıyla kararlarıyla ilgili söylenmesi gereken ne varsa, sözcülerimiz tarafından söylendi. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nden çıkan paket referanduma gidiyor. Biz, referanduma gidecek bu paketin Türkiye için çok önemli bir reform olduğunu düşünüyoruz. Ümit ediyoruz ki Türkiye, 12 Eylül Anayasası'ndan kısmen de olsa kurtulmak için bir karar verecektir. Karar da söz de artık bundan sonra halkımıza, milletimize aittir. Bugüne kadar, halkımız sağduyusuyla hep isabetli kararlar vermiştir. Bu referandumda da isabetli bir karar vereceğini düşünüyoruz.



Muhalefet çevrelerinde, 'özellikle bu referandumun aynı zamanda iktidar için bir güven oylaması olacağını' söylüyorlar. 'AK Parti'nin oy oranını belirleyeceğini' söyleyenler var. Ama biz bunlara katılmıyoruz. Çünkü bu mesele Anayasa, sadece AK Parti'nin anayasası değildir. Anayasa hükümleri, sadece AK Parti'ye oy veren insanları bağlamıyor. 73 milyon insanla ilgili bir meseledir. Dolayısıyla bu mesele, AK Parti'nin meselesi değil, partiler üstü bir meseledir. Geçmişte AK Parti'ye oy vermemiş olan başka partilere oy vermiş olan birçok vatandaşımızın bu referandum esnasında paketin lehine oy kullanacağını ümit ediyoruz, böyle düşünüyoruz.''



Anayasa değişiklik paketiyle ilgili bir kitap hazırlıkları olduğunu bildiren Çelik, bununla geniş halk kesimlerinin meseleyi daha derinden kavramasını, kendileri için paketin neler getirdiğini daha yakından öğrenmelerini ve bilmelerini amaçladıklarını söyledi. Çelik, bu kitaptan çok sayıda basılarak birkaç gün içinde dağıtılmaya başlanacağını belirtti.





Başbakan, kadın örgütleriyle buluşacak





Başbakan Erdoğan başkanlığında ''Dolmabahçe Buluşmaları'' adı altında bir dizi toplantı düzenlendiğini anımsatan Çelik, 18 Temmuz'da saat 14:00'te, Başbakan'ın Dolmabahçe Ofisi'nde yapacakları toplantıya, başkanı kadın olan ve kadınlarla ilgili faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini davet edeceklerini kaydetti.





