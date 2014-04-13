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Başbakan Tayyip Erdoğan konuşurken elektrikler kesildi

Erdoğan 'Toplumlar zaman zaman hayal kırıklığı yaşar. Zaman zaman aldanırlar, aldatılırlar. Aldatanlar kalpleri asla çöle çeviremeyecekler' dedi

13 Nisan 2014 19:51

Başbakan Tayyip Erdoğan, konuşurken elektriklerin kesilmesiyle Sinan Erdem Spor Salonu bir anda karanlığa büründü.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen, "Kutlu Doğum Haftası" programına katıldı.

Başbakan Erdoğan konuştuğu sırada salonda elektrikler kesildi. Kesinti üzerine Erdoğan konuşmasında bir süre ara verdi.

Bu sırada izleyiciler ‘Recep Tayyip Erdoğan’ ve ‘Türkiye seninle gurur duyuyor’ şeklinde tezahürat yaptı.

Elektriklerin tekrar gelmesi üzerine Başbakan Erdoğan kaldığı yerden konuşmasında devam etti.

Başbakan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Toplumlar zaman zaman hayal kırıklığı yaşar. Zaman zaman aldanırlar, aldatılırlar. Aldatanlar kalpleri asla çöle çeviremeyecekler. Allah’tan başkasına kulluk eden kaybetmiştir. Peygamber efendimiz dışında rehber arayan, ışığı arkasında bırakmıştır. Peygamber efendimiz rüyalarda ve filmlerde istismar aracı yapılamaz.

İnsanların mahremlerine girmek güzel dinimizin hiçbir şekilde bağdaşmaz. Masum insanların üzerine çıkar şebekesi inşa edilemez. Bize Allah yeter Kuran yeter Hz. Nebi yeter… Din ne devletin, ne siyasetin, ne de arzularına yenik düşmüş hırslıların elinde elverişli bir imkan olarak düşünülemez. Din ve devlet, ilişkilerinde istismarı şiddetle reddediyoruz.

 

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