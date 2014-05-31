'Bugün Gezi Parkı'na gelirseniz, A'dan Z'ye gereken yapılacak'

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde Taksim Dayanışması’nın Gezi Parkı’nda toplanma çağrısıyla ilgili olarak, “Eğer buraya gelme gibi bir durumun içine girerseniz güvenlik güçlerimiz kesin talimat almışlardır. A’dan Z’ye gereken neyse yapılacaktır. Çünkü yasalara uymak zorundasınız” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sultangazi Belediyesi hizmet binasının açılışında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Bizde onlar gibi rahatlığı göremezsiniz. Sandıklar kapandığından itibaren çalışan bir partiyiz. Bugün cumartesi bakın çalışıyoruz. Yarın Pazar, çalışıyoruz. Biz milletin görev verdiği sürede çalışan bir partiyiz. 5 yıllık hizmet süresince her anını millet için değerlendirme derdinde olan bir partiyiz. Dışarıdan biri gelse baksa inanın sana ki biz seçimleri kaybetmişiz. Dışarıdan bakan biri herhalde bunlar seçimi kaybetti önümüzdeki seçime hazırlanıyorlar diyecektir.

Hallerini görüyorsunuz

Ankara’da İstanbul’da İzmir’de başka yerlerde muhalefet partileri sorgusuz sualsiz destekleyen ilçelerin halini görüyorsunuz. Çevredeki iller hızla ilerlerken bu ilçeler yerinde sayıyorlar. Bu makamlara hizmet için eser üretmek için geliyoruz, hakkını vermek zorundayız. Herkes bulunduğu makamın hakkını verirse herkes yaptığı işin mesuliyeti içinde olursa hak ve hakkaniyetle bu işleri yaparsa Türkiye bugün olduğu yerden kat kat ileride, yüksekte olacaktır.

Bir ülkede, demokraside muhalefet en az iktidar kadar çalışkan olmaz zorundadır. İktidar gece gündüz çalışırken muhalefet başka gayelerin peyinde gidiyorsa orada sorun var demektir. Biz her meseleyi demokrasi ve hukuku içinde halletme gayreti içindeyken birileri başka gayretin içinde. Muhalefet hukuk, demokrasiyi bir kenarı bırakıyor ya sokaktan ya da terör örgütlerinden medet umuyor. Dünyanın neresinde ana muhalefet partisinin vekilleri sokakla çalışanların eline hara verebilir. Dünyanın neresinde ana muhalefet partisin başındaki kişi gençlere sokağa çıkma polisle çatışma talimatı veriri. Meselelerin sokakta çözülmesi savunan bir genel başkan kendisi, siyaseti inkar eder. Sokaktaki eylemciyi teşvik edeceksen, terör örgütlerini sırtını sıvazlayacak sen orada neden varsın. O makamı da dolduramıyorsun. Gider orada kalması mümkün değil.

Molotof sallayanlarla birlikte olur mu?

Bir milletvekili Molotof sallayanlarla birlikte olur mu. Bir milletvekili avunun içine iki mermi almak suretiyle polisi karalama yoluna gider mi. Bunlarda her numara var. Bunlar siyaset üretebilselerdi gidip Pensilvanya’nın dizinin dibine çökmezlerdi.

17 Aralık öncesi polis zabıtları ele geçti. Şahsım için dönemin Başbakanı ifadesi geçiyor fezlekelerde. Başaramadılar beceremediler ellerine yüzlerine bulaştılar. Pensilvanya’nın paçavraları yayanı organları böyle bir şey demeye başladılar. Belgeler elimizde ne yok. Kimler hakkın ne tür dinlemeler yaptınız var. Merhum Erbakan’dan tutun da bir sürü isim var.

Millet ile kavga etmenin. Milletin oyları ile iktidara gelen bir iktidarla kavga etmenin bedeline ağır ödediler. Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar ama değiştiremeyecekler. Bizde hukuk içinde demokrasi içinde bu darbe girişiminin hesabını sormaya devam edeceğiz. Kademe kademe bu ihanetin hesabını soracak.

Gereken desteği veriyoruz

Milletimiz 30 Mart’ta hesabı sordu biz adli soruşturmalara gereken desteği veriyoruz. Okullar açılırken bu paralel yapının çocukları kandıran yapılarını boşaltacak bunları kaynakları da tükenecek. Sakın ha bunları okullarına çocuklarınızı göndermeyin. Gönderin devletin okullarına, biz o kolejlerde okumadık. Yavrularımız aynı şekilde okudular. Bunlar buraları kendileri için sömürü kaynağı olarak görüyorlar. Şahsımla alakala bir film hazırlığı içine girmişler. Yurt dışında plato hazırlıyorlar. Artist bulamıyorlar. Artist burada. Ne sağa sola gidiyorsunuz ya. Aslı buruda benzeri de içinizde o zaman. Ailemize varıncaya kadar her türlü adımı atıyorlar. Dertleri şu cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde acaba Ak Parti’nin çıkaracağı adayı nasıl zedeleriz.

Gezi’ye gelmeyin

Bu akşam saat 19.00’da bir araya geleceklermiş, Taksim’e çağırıyorlar. Geziciler, Geziciler. Ben buradan sesleniyorum tüm halkıma. Bakınız, bu oyuna gelmeyin. Bu safiyane bir çevrecilik eylemi değildir, burada samimiyet yoktur. Burada dürüstlük yoktur. Burada Taksim’i anıtlaştırma noktasında attığımız ve atacağımız adımları engelleme yöntemleri vardır.

Paralel yargıyla da bunlarla beraber hareket ediyor. Eğer buraya gelme gibi bir durumun içine girerseniz güvenlik güçlerimiz kesin talimat almışlardır. A’dan Z’ye gereken neyse yapılacaktır. Çünkü yasalara uymak zorundasınız.