Erdoğan: CHP'nin aklına bayrak şimdi geldi

Lice’de Türk bayrağının indirilmesiyle ilgili konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Yola çıkarken ne dedik, tek millet dedik, tek bayrak dedik, tek vatan dedik, tek devlet dedik. Şimdi bakıyorum, CHP’nin aklına bayrak geldi. Sayın Kılıçdaroğlu, sen ne zamandan beri bayrağı hatırladın ya. Hayatında bir kere Hakkari’ye gittin, eline bir tane Türk bayrağı alamadın. Bölücü terör örgütünün dayanışma halinde olan siyasetçileri dedi ki, Hakkari’ye gelirsin ama Türk bayrağı dalgalandıramazsın” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Artvin Valiliği önünde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Tercihinizi hizmet siyasetinden yaptığınız için, güven ve itimadınız için, ahde vefanız için buradan hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sizler bizi mahcup etmediniz, bizler de inşallah sizin bu güveninizi boşa çıkarmayacak, sizi mahcup etmeyeceğiz.

Hükümetimizle, belediyelerimizle el birliği, güç birliği içinde Artvin’i layık olduğu hizmetlere kavuşturmaya, kalkındırmaya devam edeceğiz.

İşte bugün hem sizlerle hasret gidermek, hem de Artvin’i daha da kalkındırmak için buradayız. Bugün burada eğitimden, sağlığa, spordan altyapıya kadar pek çok alanda Artvin’e kazandırdığımız, bir taneyi ayrı bırakıyorum 159 trilyon liralık 33 eser ve yatırımın resmi açılışını gerçekleştiriyor, 33 projeyi hizmete alıyoruz.

O diğer adımımız inşallah, dev ekranda izleyeceğiz, o da Arkun Barajı. Onun maliyeti de tüm kamulaştırmalarıyla 1 milyar Türk lirası. Onu da bugün açıyoruz ve Orman Su İşleri Bakanımız inşallah oradan bizimle buluşacak ve 4 tane dev baraj var.

Şunu burada özellikle vurgulamam lazım. Artvin aslında hani diyoruz ya “su hayattır”, “su medeniyettir” diyoruz ya… İşte Artvin adeta suyun merkezi haline geldi. Enerjinin merkezi haline geldi ve bu sularımızla Artvin adeta bir sıçrama yapacak.

Bu yatırımlar için devletin kasasında 5 kuruş çıkmıyor vergi olarak ciddi bir meblağı da devlete kazandırıyoruz. Geçtiğimiz 12 yılda Artvin’e 11 katrilyon hizmet yaptık. Hala devam eden çok büyük yatırım ve projelerimiz var. Hopa ile Boçka arasında inşa ettiğimiz can kurtaran tünelini inşallah önümüzdeki yıl açıyoruz. Böylece Artvin ülkemizdeki en önemli ticaret güzergahlarından biri haline geliyor.

Bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Muğla, Aydın ve Edirne’de yatırımlarımızı göreceksiniz. Biz laf üretmedik, gerilim üretmedik.

12 yıl boyunca muhalefet kriz üretmenin, kaos üretmenin mücadelesini verdi, biz iş üretmenin, eser üretmenin mücadelesini verdik.

Bizim, Türkiye’nin dünyanın hiçbir ülkesinden eksiğimiz yok. Birçok ülkeden fazlamız var. Genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz ve bununla da avantajlıyız.

Coğrafi konumla avantajlıyız, çok renkli bir sosyal yapıyla avantajlıyız. Bu avantajlar bugüne kadar hep bir dezavantaj gibi görüldü. Gençler bir tehdit olarak algılandı. Tarih bir birikim olarak değil bir yük olarak görüldü.

Medeniyetimiz bir hazine olarak değil, utanılacak bir geçmiş olarak görüldü. Renkli sosyal yapımız zenginlik olarak değil, ayrıştırıcı bir eser olarak görüldü.

Biz dezavantaj gibi görünen tüm bu unsurları avantaj haline getirdik, olması gereken yere taşıdık. Bu avantajlar sayesinde Türkiye’yi büyütüyoruz, yüceltiyoruz.

Biz hep ne dedik, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla , Çerkeziyle, Abazasıyla, Romanıyla, Boşnağıyla biriz, beraberiz, kardeşiz dedik, hep birlikte Türkiye’yiz dedik. Çünkü biz ayrım yapamazdık. Zira biz yaratılanı yaratandan ötürü seven bir anlayışın mensuplarıyız.

Hayatında bir kere Hakkari'ye gittin

Yola çıkarken ne dedik, tek millet dedik, tek bayrak dedik, tek vatan dedik, tek devlet dedik. Şimdi bakıyorum, CHP’nin aklına bayrak geldi. Sayın Kılıçdaroğlu, sen ne zamandan beri bayrağı hatırladın ya.

Hayatında bir kere Hakkari’ye gittin, eline bir tane Türk bayrağı alamadın. Bölücü terör örgütünün dayanışma halinde olan siyasetçileri dedi ki, "Hakkari’ye gelirsin ama Türk bayrağı dalgalandıramazsın."

Sen hangi Türk bayrağını dalgalandırmaktan bahsediyorsun? Hakkari’de de Van’da defalarca miting yaptık ve bayrağımızı gümbür gümbür dalgalandırdık.

Ne CHP ne MHP Sivas’tan öteye gidemedi. Ürkeklik korkaklık bunların damarına işlemiş.

Tuzak kuranlara eyvallah etmeyiz

Biz ne siyasi Türkçülük yapıyoruz ne siyasi Kürkçülük yapıyoruz. 77 milyonu kucaklıyoruz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Birliğimiz beraberliğimiz kardeşliğimizle övüneceğiz. Biz aramıza fitnenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Tahriklere aldanmayacağız. Tuzak kuranlara eyvallah etmeyeceğiz, o tuzaklara düşmeyeceğiz. Bayrak gibi vatanımızım devletimizin milletimizin birliği gibi konular istismar aracı olamaz.

HDP Doğu ve Güney Doğu’da tahrikler yapıyor. CHP ve MHP bunlardan beslenmek istiyor. Pensilvanya ve onun medyası dışarıdan destek veriyor. Onların gündeminde fırsatçılık var. Bayrak üzerinden Musul’daki hassas hadise üzerinden bile siyaset yapmaktan kaçınmıyorlar.

Pensilvanya’nın gündeminden çıkamayan bu muhalefete 30 Mart’ta büyük ders verdiniz. Yüzde 46 ile siz bu muhalefete çok açık mesaj verdiniz.

Belli ki mesajı almadılar. Ama iki ay sonra 10 Ağustos’ta milletim tekrar sandığa gidecek. Milletim inşallah 10 Ağustos’ta bunlara 1 kere daha ders verecek. Ne diyorlar. Çatı. Çatı aday arıyorlarmış. Allah aşkına temeli olmayanın çatısı olur mu? Bunlar havada duran çatı arıyorlar. Olsa olsa bunlardan paraşütçü olur. Temeli tabanı kaynağı olmayan çatı kurmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin her yerine hitap edemiyorlar. Bu ülkenin hamdolsun temeli de var çatısı da var. Bu da Ak Parti.