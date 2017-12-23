Başbakan talimat verdi, MİT devreye girdi; 7 yaşındaki Alpaslan kurtarıldı

IŞİD terör örgütüne katılan babanın Düzce'den Bağdat'a kaçırdığı 7 yaşındaki Alparslan, Başbakan Binali Yıldırım’ın girişimleriyle kurtarıldı. Türkiye’ye getirilen Alparslan, 3 yıldır görmediği annesine kavuştu.

Hürriyet'te yer alan ahbere göre olay, anne Mehtap Nur Kazancı’nın AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’e mektup göndermesi ile ortaya çıktı. Keşir, durumu Başbakan Binali Yıldırım ile paylaştı. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, teröristlerin elindeki Alparslan’ın yerinin tespit edilmesi ve Türkiye’ye getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi’nin Türkiye ziyaretinde de konuyu gündeme getirdi.

Alparslan ve benzeri durumdaki diğer çocukların Türkiye’ye getirilerek ailelerine teslim edilmesi için ortak çalışma başlatıldı. İki başbakan daha sonra bu konuyu telefonda da görüştü. Başbakan Yıldırım’ın girişimi, Irak Hükümeti'nin desteği ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda Alparslan’ın kurtarılması için düğmeye basıldı. Yapılan araştırmada küçük Alparslan’ı 4 yaşında iken kaçıran IŞİD militanı babasının Irak’ta bir eylem sırasında öldüğü anlaşıldı. Teröristin Bağdat’ta ikinci bir evlilik yaptığı ve bu kadının da başka bir terör eyleminde öldüğü tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), küçük Alparslan’ın adının Yusuf olarak değiştirildiğini ve IŞİD'den kaçanların bulunduğu bir kampta tutulduğunu tespit etti.

İki ülke arasındaki diplomatik girişimler sonucunda Irak Hükümeti, Alparslan’ı kamptan alarak Bağdat Yetimhanesi'ne yerleştirdi. Alparslan’ın Türkiye’ye gönderilmesi konusunda hiçbir engel olmadığı anlaşılınca 4 ay titiz bir çalışma yürüten yetkililer, mutlu sona yaklaşmış oldu.

İyi haber, o sırada Bangladeş seyahatinde olan Başbakan Binali Yıldırım’a verildi. Düzce’deki annesi ve dedesi de mutlu haberi alınca derhal Ankara’ya yola çıktı. Alparslan, Irak Büyükelçiliği ve Türk Kızılayı görevlileri nezaretinde THY’nin tarifeli uçağıyla Ankara’ya getirildi.

Annesini tanıyamadı

Oğlunu yıllardır göremeyen anne Mehtap Kazancı ve dedesi Kadir Taş, Esenboğa Havalimanı'nda Alparslan’ı taşıyan uçağın inmesini sabırsızlıkla beklediler. Anne-oğlun kavuşması esnasında ise duygusal anlar yaşandı. Alparslan, 4 yaşından itibaren hiç görmediği annesini tanıyamadı. Oğluna defalarca sarılan Kazancı, psikiyatristler eşliğinde Alparslan’a gerçek annesi olduğunu anlatmaya çalıştı.

Havalimanında kısa bir süre hasret gideren anne ve oğul, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Başbakanlık yetkilileri ile birlikte Çankaya Köşkü'ne geldi. Üç yıl boyunca mücadele veren anne Mehtap Yazıcı, oğluna kavuşmasına vesile olan Başbakan Yıldırım’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte anne-oğlu makamında kabul eden Başbakan Yıldırım, “Alparslan aslında yalnız değildir. Irak'ta DEAŞ terör örgütüne kaptırılan çocukları aileleri ile buluşturmaya çalışacağız. Alparslan bir sembol. Bunun gibi birkaç yavrumuz da geçtiğimiz ay gelmişti. Bundan sonra Alparslan’ın arkadaşları da birer birer gelecek ve bu hasret sona erecek” dedi.