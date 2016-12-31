Başbakan, Suriyeli sığınmacılara hitap etti: Teröristlerin hepsini yok edeceğiz

Kilis'te Suriyeli sığınmacılara hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, Halep'ten 46 bin kişinin tahliye edildiğini hatırlatarak "Alçakların, teröristlerin hepsini yok edeceğiz. Size bunları yaşatanlara bunun hesabını dünya sağır olsa da soracak olan ülkenin adı Türkiye'dir" dedi.

Yıldırım, dün Suriye'de başlayan ateşkes süreciyle ilgili olarak ise "Rusya ve diğer ülkelerle uzun süren müzakareler sonunda bir başlangıç yaptık. İnşallah bu ateşkes kalıcı hale gelir, hepinizin memleketlerinize huzur içinde dönme imkanı doğar" ifadesini kullandı.

Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret eden Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Uzun süre devam eden çatışmalar durduruldu. Bu ateşkesin devam etmesi için bu acıların artık bir daha yaşanmaması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok büyük çaba sarf etti. Aynı zamanda Rusya ve diğer ülkelerle uzun süren müzakareler sonunda bir başlangıç yaptık. İnşallah bu ateşkes kalıcı hale gelir, hepinizin memleketlerinize huzur içinde dönme imkanı doğar. Kapımız, soframız, gönüllerimiz daima sizlere, kardeşlerimize açık oldu. Bundan sonra da açık olmaya devam edecek.

Nasıl bir zulüm yaşadığınızı, hangi acıları çektiğinizi çok iyi biliyoruz. Halep'in nasıl tarumar edildiğini, nasıl insanların hayatına son verildiğini, nasıl Haleplilerin göç etmek zorunda kaldığını çok iyi biliyoruz. Şunu bilin ki zulüm ile abad olunmaz. Zalimler eninde sonunda hesabını verirler. Bizim için Konya neyse, Şanlıurfa neyse, Kilis neyse Halep de odur.

Türkiye Halep'te 46 bin kardeşimizi çıkarıp selama erdirmeye çalışırken maalesef batılı ülkeler Halep'teki, Suriye'deki zulme seyirci kaldılar, hiçbir şey yapamadılar. 46 bin Halepli kardeşimizi katliamdan kurtardık, onları İdlib'de güvenli bir bölgeye taşıdık. Her türlü ihtiyaçları temin ediliyor.

Alçakların, teröristlerin hepsini yok edeceğiz. Size bunları yaşatanlara bunun hesabını dünya sağır olsa da soracak olan ülkenin adı Türkiye'dir. Bu sabilerin, bu gençlerin, bu hanımefendilerin, beyefendilerin çektiklerinin hesabını dünya veremiyor. Sevgili gençler çok çalışacağız. Ülkelerimizi kalkındırmak için, kardeşliğimizi artırmak için el ele vereceğiz.

Dünyada her beş mülteciden biri Suriyeli. Türkiye, Suriye'yi terk etmek zorunda kalan mülteci kardeşlerimizden her beş yüzünden 3'üne ev sahipliği yapıyor. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ne yazık ki yıllardır devam eden savaşta 500 bin Suriyeli kardeşimiz hayatını kaybetti. 2 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz yaralandı.