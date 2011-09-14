Başbakan: Suriye'de Alevi-Sünni çatışmasından kaygılıyım!

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, Suriye'de Aleviler ve Sünniler arasında iç savaş çıkmasından korkutuğunu söyledi.







Mısır'da yayımlanan El Şuruk gazetesine Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Başbakan Erdoğan, "Suriye'de Aleviler ile Sünniler arasında bir iç savaş çıkmasından korktuğunu" söyledi.

"Alevilerin rejim içinde ve güvenlik birimlerinde önemli pozisyonlarda olduğuna" işaret eden Erdoğan "Halkın öfkesi de onlara yönelik" dedi.

Eylemcilerin ölümünden sorumlu tutulan bir grup hükümet yanlısı milisin de Alevi mezhebinden olduğunu belirten Erdoğan, bunun da Alevilerle sünni çoğunluk arasındaki anlaşmazlığı derinleştirdiğini dile getirdi.

Başbakan Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak İran ile temas halinde olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da yakında Tahran'a gideceğini kaydetti.





