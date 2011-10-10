-Başbakan Şeref: ''Olanlar ülkeyi parçalamaya yönelik'' KAHİRE (A.A) - 10.10.2011 - Mısır'daki kanlı çatışmaların ardından Mısır devlet televizyonunun telefon ile bağlandığı Başbakan İsam Şeref, başkent Kahire'de meydana gelen çatışmaların Hristiyan-Müslüman çatışması olmadığını, ülkeyi parçalamaya yönelik bir plan olduğunu söyledi. Mısırlılar'ı birlik olmaya çağıran Şeref, kanunu sert bir şekilde uygulayacaklarını, bu olayın ardındaki güçlerin cezalandırılacağını ifade ederek, ibadet yerlerinin korunması için her ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti. "Mısır'ı demokrasiye götürecek seçimlerin yapılmasını engellemeyi amaçlayan bir komplo seziyoruz" şeklinde konuşan Şeref, olayların arkasındaki gizli elleri de keseceklerini söyledi. Şeref, Mısır Başbakanlığı'nın Facebook'da bulunan hesabından yaptığı açıklamada ise Mısırlılar'ı birlik olmaya çağırdı. Çatışmaları kınayan Şeref, geleceği korumak isteyen Mısırlılar'ın, din ve mezhep çatışmasından uzak durmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bu ateş herkesi yakar" şeklinde konuştu.