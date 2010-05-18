'Başbakan şehit cenazelerinden neden rahatsız?'

T24 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Başbakan, bu milletin şehit cenazelerine katılarak, orada birlik ve beraberlik görüntüsü vermesinden niye rahatsız olur bilmiyorum'' dedi.





Vural, partisinin İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyareti sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik eleştirilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, ''Başbakan'ın takdiridir'' diye değerlendirmesine ilişkin olarak şunları söyledi:





''AKP bugüne kadar İzmir'e hangi yatırımı yaptı? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bunu soramıyor da söylediklerini takdiri olarak kabul ediyorsa biz MHP olarak, İzmir'e üvey evlat olarak bakan bu zihniyeti takdir etmiyoruz. İzmir'de metro durmuştur, ulaşım problemleri devam etmektedir, sulamayla ilgili sıkıntıları devam etmektedir. Merkezi yönetim özellikle bu konularla ilgili İzmir'de yapılan yatırımlar konusunda şaşı bakmaktadır.''





Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına aday olmasına ilişkin gelişmeleri değerlendiren Vural, ''Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyorum. CHP'nin büyük kurultay delegelerinin bir takdiridir. Bunun üzerinden bir yorum yapmak, siyaset üretmek doğru değil. Bu tür süreçlerin içine dışarıdaki partilerin yorum yaparak katılmasını doğru bulmuyorum. Her işe burnunu sokmak isteyen AKP'nin de bu gibi konularda ön plana çıkıp değerlendirmeler yapmasını doğru bulmuyorum'' diye konuştu.





Oktay Vural, Başbakan Erdoğan'ın ''ruh üçüzü'' benzetmesiyle ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullandı:





''İmralı ile yol arkadaşlığı yapan, açılım eş başkanlığı yapan Başbakan'ın kimlerle ruh ikizi olduğu açıkça ortada. Hem Erivan, Erbil hem Washington politikalarını bu kadar içine hazmetmiş birisi.





Başbakan özellikle son dönemlerde şehitlerimizin cenaze törenlerine milletimizin katılmasından rahatsızlık duymuş olacak ki eleştiriyor. Başbakan, bu milletin şehit cenazelerine katılarak orada birlik ve beraberlik görüntüsü vermesinden niye rahatsız olur bilmiyorum. Düşmana korku salması gereken birlik ve bütünlük, Başbakan'a korku salmış gözüküyor. Terörün artması konjonktürel değildir. PKK ile yapılan müzakere sürecinde açılım pazarlamak isteyenlerin oynadıkları oyunun neticesidir. Ruh üçüzü politikaların Türkiye'yi hangi noktalara götürdüğünü de şehit cenazeleri ortaya koymaktadır.''