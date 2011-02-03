-BAŞBAKAN ŞEFİK, TAHRİR MEYDANINA GİTMEYE HAZIR KAHİRE (A.A) - 03.02.2011 - Mısır Başbakanı Ahmet Şefik, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yandaşları ve karşıtlarının çatıştığı Kahire'deki Tahrir Meydanına gitmeye hazır olduğunu söyledi. Mena ajansı, Şefik'in Mısır ve Arap basınına yaptığı açıklamada, gece telefonda Tahrir Meydanındaki bazı protestocu gençlerle konuştuğunu duyurdu. Ajans haberinde, Başbakanın meydana giderek protestocularla yüz yüze konuşmaya hazır olduğunu söylediği belirtildi. -HÜKÜMETLE DİYALOĞU ASKIYA ALDI Mısır'da muhalif Vefd Partisi, başkent Kahire'deki şiddet olaylarının ardından hükümetle diyaloğu askıya aldı. Vefd Partisi Başkan Yardımcısı Yasin Tageldin, "daha önce hükümetle ilkesel olarak diyaloğa girmeyi kabul ettiklerini, ancak Ulusal Demokratik Parti'nin milislerinin protestoculara şiddetli saldırılarının ardından, hükümetin protestocuları koruyacağı yönündeki sözünde durmaması nedeniyle görüşmeleri askıya aldıklarını" açıkladı. Tageldin, partinin lideri Seyid Bedevi dahil bazı yönetim kurulu üyelerinin protestoculara katılmak için Tahrir Meydanına gittiklerini sözlerine ekledi. -FITCH DE MISIR'IN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Mısır'ın kredi notunu bir basamak düşürdü. Fitch Rating'den yapılan açıklamada, Mısır'ın ''BB+'' olan kredi notunun bir kademe düşürülerek ''BB'' yapıldığı belirtildi. Kredi notunun düşürülmesinde, Mısır'daki protestolar ve bunun ekonomiye yansımaları etkili oldu. Moody's ve Standard & Poor's da bu hafta Mısır'ın kredi notunu düşürmüştü. -VODAFONE: HÜKÜMET YANLISI MESAJ GÖNDERMEYE ZORLADILAR İngiliz telefon operatörü şirketi Vodafone, Mısırlı yetkililerin kendilerini hükümet yanlısı kısa mesajlar göndermeye zorladığını açıkladı. Vodafone'dan yapılan açıklamada, "Mısırlı yetkililer, Mobinil, Etisalat ve Vodafone telefon operatörlerini Mısır halkına mesaj göndermek için kullanıyor. Bunu, protestoların başlangıcından bu yana yaptılar" denildi. Bu durumun "kabul edilemez" olduğunu bildiren Vodafone, gönderilen mesajların içeriğini değiştiremediklerini ve kontrol edemediklerini kaydetti. İngiliz basını Vodafone aracılığıyla gönderilen mesajlardan örnekler de veriyor. Örneğin, dün abonelere gönderilen bir mesajda Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i desteklemek için yapılacak protestonun saatinin ve yerinin duyurulduğu belirtiliyor. Bu arada Mısır'da aralarında Vodafone, Rolls-Royce gibi şirketlerin de yer aldığı 900'e yakın İngiliz şirketi bulunuyor. 2009 yılında İngiltere ile Mısır arasındaki toplam ticaret 3 milyar sterlindi. -TURLAR KANARYA ADALARI İLE ANTALYA'YA Alman turizm şirketi TUI, Mısır seferlerini Kanarya adalarına ve Antalya'ya kaydırdı. TUI tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'daki olaylar nedeni ile bu ülkeye yönelik uçak seferlerinin, Alman turistlerin çoğunun tercihi olan Kanarya adalarına ve Antalya'ya kaydırıldığı, bu seferler kapsamında 50 bin yolcudan 10 bininin Nisan ayı ortasına kadar Antalya'ya, 40 bininin de Kanarya adalarına yönlendirileceği belirtildi. Açıklamada, Mısır'a yönelik seferlerin, Alman turistlerin bu ülkeden dönebilmesi için Şubat ayı ortasına kadar düzenli bir şekilde yapılacağı, Şubat ayı ortasından sonra Mısır'a yönelik seferlerin büyük ölçüde azaltılacağı kaydedildi. -ROTH'UN AÇIKLAMASI- Öte yandan, Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Claudia Roth, yaptığı yazılı açıklamada, sert bir dille eleştirdiği Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in, sükuneti sağlamak adına ülkedeki şiddet ve huzursuzluğu körüklediğini savundu. Mübarek'in biran önce ülkede demokrasiye geçilebilmesi için geçici bir hükümetin kurulmasına imkan sağlaması, Avrupa ülkelerinin ve devletler topluluğunun da bunu açık bir şekilde talep etmesi gerektiğini ifade eden Roth, Batılı demokrasilerin, eski müttefikleri olan Mübarek'e yönelik baskıyı artırması, ABD'nin Mısır'a yönelik askeri yardımlarını durdurması, Mübarek'in ve ailesinin yurt dışındaki hesaplarının dondurulması ve Mısır hükümet üyelerine seyahat kısıtlaması getirilmesi gerektiğini kaydetti. Avrupa ve diğer Batılı ülkelerin, demokrasi ve hukuk devleti olmadan Arap ülkelerinde istikrar sağlama çabalarının başarısız kaldığını da itiraf etmesi gerektiğini belirten Roth, Batılı ülkelerin bu yanlış politikasının tüm bir bölgenin istikrarsız hale gelmesine neden olduğunu da savundu. -KANADA'DAN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI Kanada Dışişleri Bakanı Laurence Cannon, Mısır'daki Kanada vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu. Cannon, yaptığı açıklamada, Kanada hükümetinin, Mısır'daki tüm vatandaşlarına, bugün ülkeden tahliye işlemlerine devam etmeyi planladıklarını haber verdiğini belirterek, "Tüm Kanadalılara ısrarla Mısır'dan ayrılmaları çağrısı yapıyoruz" diye konuştu. ABD ise Mısır'daki protestolarla ilgili haber yapan gazetecilere yönelik sindirme kampanyasını kınadıklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü P.J. Crowley, sosyal paylaşım ağı Twitter'da yayınladığı açıklamada, "Kahire'de uluslararası gazetecileri sindirmeye ve haber yapmalarına engel olmaya yönelik sıkı bir kampanya var. Bu tür eylemleri kınıyoruz" dedi.