Başbakan: Sanki ülke krize girerse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek!..

Başbakan Binali Yıldırım, ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçlerinin Suriye'ye yönelik düzenlediği hava harekâtıyla ilgili olarak "Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların, kimyasal silah kullanıldıktan sonra harekete geçmeleri ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş gecikmiş bir cevaptır" dedi. Döviz kurundaki dalgalanma için "kriz" yorumu yapanları eleştiren Yıldırım, "Sanki ülke krize giderse sadece AK Parti taraftarları etkilenecek. Böyle sığ bir muhalefet anlayışının faydası olmayacağını bir kez daha gördük. Enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar" ifadesini kullandı.

AKP'nin Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Yıldırım, "Türkiye olarak, ister normal silahlar ister kimyasal silahlarla insanları yok eden, katleden bütün zihniyete, katil rejime karşı barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz" dedi.

Yıldırım, ABD, Fransa ve İngiltere'nin dün Suriye'ye düzenlediği hava saldırısıyla ilgili, "Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların, kimyasal silah kullanıldıktan sonra harekete geçmeleri ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

Konuşmasında ekonomiye de değinen Yıldırım, 'Son haftada yaşadığımız gerilim neredeyse yeni bir dünya savaşı mı çıkacak? sorusunu gündeme getirdi' dedi.

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun bölgesel, küresel ve ekonomik sonuçları oldu. Mesela İran'da para yüzde 48 değer kaybetti. Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de bazı dalgalanmalar oldu, yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Bunu fırsat bilenler ekonomik kriz geliyor diye başladılar. Sanki ülke krize giderse sadece AK Parti taraftarları etkilenecek. Böyle sığ bir muhalefet anlayışının faydası olmayacağını bir kez daha gördük. Enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. Türkiye konularına hakimdir. Merkez Bankası da, hükümetimiz de önlemleri almaktadır. Biz böyle engelleri çok gördük. Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor. Türkiye 2017'de yüzde 7.4 büyüdü. G-20 ülkeleri arasında en büyük büyümeyi Türkiye gösterdi."