Başbakan sanatçılardan 'açılım isteyecek'

T24 - Başbakan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’ndaki ofisnin müştemilatında, sanatçılar ile biraraya gelerek 'açılım'ı konuşacak. İlki 20 Şubat’ta yapılacak ve yaklaşık 50-60 bestekar ve ses sanaçısının katılacağı toplantılar, sinema yapımcıları ve sahne sanatçılarıyla devam edecek, yazarlarla son bulacak.



20 Şubat tarihini doğrulayan ve 50-60 bestekar ve ses sanatçısının katılacağı toplantının, Başbakan Erdoğan’ın Dolmabahçe Sarayı’ndaki ofisinin mütemilatında olacağını, Ntv'de Can Dündar'ın sunduğu Canlı Gaste programında anlatan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "İlk seans 20 Şubat’ta yapılacak. Diğer iki bölümden ilki sinema yapımcıları ve sahne sanatçıları diğeri de yazarlarla gerçekleştirilecek" dedi.





Yuvarlak masa toplantısı



Sanatçıların ağırlıklı olarak İstanbul'da yaşamaları nedeniyle toplantıların bu kentte yapılacağını söyleyen Çelik, "Brunch şeklinde gerçekleştirilecek. Her toplantıda 50-60 insan olacak. Yuvarlak masa şeklinde oturulacak ve birkaç yetkili de katılacak. Sohbet edilip, aktüel meselelerde fikir alışverişinde bulunulacak" şeklinde konuştu.



Dün ve bugün aradığı sanatçıların, davet nedeniyle memnuniyet duyduğunu söyleyen Çelik, ikinci toplantının da şubat sonu ya da mart başında gerçekleştirileceğini dile getirdi.





Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses...



İlk toplantıya katılacak sanatçıların hepsinin ismini saymasının mümkün olmadığını söyleyen Çelik, "Sezen Aksu, Ajda Pekkan, İbrahim tatlıses, Emel Sayın, Ferhat Göçer, Mahsun Kırmızıgül gibi isimlerin yanı sıra, toplumun tanıdığı ve benimsedeği halk müziği, sanat müziği, pop müziği sanatçıları toplantıda yer alacak. Katılım daha yüksek olsun isterdik ama o zaman toplantı amacına hizmet etmiş olmazdı. Amaç yüzyüze olmak ve sanatçılara söz vererek katkı sağlamaları" şeklinde konuştu.



"Ülkede yaşayan herkesin bu işte sorumluluğu var" diyen Çelik, "Aynı gemideyiz, bazılarının kamarası lüks olabilir ama gemi su aldığı zaman... Sanatçıları da seçerken sağcıdır, solcudur, arabeskçidir denmedi. Dün Orhan Gencebay’ı aradım ve kendisi çok mutlu oldu. Birçoğu da, 'biz





Toplantılar baştan planlanmıştı



Açılıma verilen desteğin son günlerde düştüğü ve sanatçıların desteğinin açılıma güç katıp katmayacağı yorumuyla ilgili olarak Çelik, "İlk başlarken, kamuyou desteğinin ne olup olmadığı bilinmezken, sanatçılar Başbakan'ı arayarak destek verdiler. Başbakan da, bunu önemsediğini ifade etti. Bu toplantıların desteğin azalıp çoğalmasıyla ilgisi yok. Baştan planlanmış bir şeydir ancak yeni sıra geldi. Başbakanın ajandsı yoğundu" dedi.





Molaya tahammül yok



"Biz doğru bir meseleye talip olduk. Bugüne kadarki siyasi iktidarlar askeri ve polisiye tedbirler dışında bir şey yapmadı. Kendilerinin yerine mehmetçiğin elini taşın altına koydular" diyen Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:



"Başbakan’ın mola dediği şey de dağdan inmelerle ilgiliydi. Açılımda mola olmadı. Habur ve Silopi'deki görüntüler nedeniyle, Türkiye'de bazı insanlar kuşku duydu. Sürece zarar verildi. Başbakan da tepki gösterdi ve 'silbaştan yaparız' dedi. Bu açılımla değil dağdan inmelerle ilgiliydi. Açılımın molaya tahammülü yok. Kararlılığımız devam ediyor."



