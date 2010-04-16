Başbakan 'sanal', bakanları ise 'yapısal sorun' diyor!



T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın her dört gençten birinin işsiz olmasına karşın "sanal bir sorun" olduğunu öne sürerek önemli görmediğini belli ettiği işsizlik konusunda bakanlar tam aksi yönde mesajlar veriyor. Erdoğan'ın "işçileri sömürüyorsunuz" sözlerine tepki göstermek üzere toplanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye oda ve borsa başkanlarının zirvesinde de, işsizlik konusunda Başbakan ile bakanların birbirine zıt açıklamaları zaman ve mekân belirtilerek yapılan sunumla ortaya kondu.

Ankara’da dün yapılan yapılan oda-borsa yönetim kurulu başkanları ve meclis başkanları istişare toplantısında yapılan sunumda Başbakan ile bakanlarının düştüğü çelişkiler şöyle ifade edildi:

Sayın Başbakan ne diyor?

İşsizlik bana göre yapısal bir sorun değil. Sanal bir sorun, ahlaki bir sorun.

Hükümetin bakanları ne diyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer: Ülkemizde yapısal işsizlik sorunu var. Uzun vadeli istihdam problemini çözmekte zorlanıyoruz. (Ocak 2010, Barcelona)

Bizim işsizlik meselemizin iki boyutu var. Onlardan bir tanesi yapısal boyut. Şayet küresel kriz olmasaydı bile biz zaten çok ağır bir işsizlik sorunuyla karşı karşıyaydık. (Ocak 2010, İzmir)

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: İşsizlik Türkiye’nin yapısal sorunlarından biridir. İşsizlik aslında mesleksizlik problemidir. Her şeyin başında siyasi ve ekonomik istikrar geliyor. (Mart 2009, Diyarbakır)

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün: En önemli sorunlardan biri işsizlik. Bu işsizliğin bazı yapısal özellikleri var. Bu da stok işsizlikten kaynaklanıyor. Türkiye’de iş arayanların çoğunun mesleği yok. (Aralık 2009, Ankara)



Başbakan ne diyor?



İşadamları ‘ben nasıl daha fazla kazanırım’ derken, orada işçilerimizin sömürüsü yapılıyor. İşçiler kayıt dışı çalıştırılıyor.

Hükümetin bakanları ne diyor?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Emirle faizi düşmez, faiz dışı fazla da artmaz, kayıt dışı ekonomi de azalmaz. Bizim yapısal reformları yapmamız lazım. (Aralık 2007)

Başbakan ne diyor?

Verginin yüzde 85’ini büyük firmalar veriyor. Küçük firmalar verginin çok az kısmını veriyor.

Hükümetin bakanları ne diyor?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye, doğrudan çok az vergi toplayabildi. Bunun da temelinde kayıt dışılık ve yapısal sorunlar yatıyor. Geçmişte de böyleydi. Şimdi de böyle. Dolaylı olarak vergi topluyoruz

Sayın Başbakan ne diyor?

TOBB’un 1 milyon 300 bin üyesi var. Her firma bir kişiyi işe alsa işsizlik yüzde 3 düşer.

Hükümetin bakanları ne diyor?

Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan: İşsizlik yapısal boyutu olan ve bu itibarla çözümüne ilişkin süreçte kapsamlı yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulan bir sorundur. (Ekim 2009)