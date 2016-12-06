Başbakan Rusya'da: İlişkilerimizde 1 yıllık duraksamayı geride bıraktığımızı düşünüyorum

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye-Rusya ilişkileri, Şanghay Birliği ve enerji anlaşmaları ile başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel konular ele almak amacıyla gittiği Moskova'da "Rusya ile ilişkilerimize 1 yıllık duraksamayı geride bıraktığımızı düşünüyorum" dedi.

Rusya'da üniversite konferansında konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Tarihi arka plandan edindiğimiz tecrübe ile geleceği yapıcı bir şekilde inşa edebiliriz. Türkiye Rusya ilişkilerinde son yıllarda büyük değişimler yaşadık. İlişkilerimizin bir alanına attığımız adım diğer alanlardaki işbirliğini tetikledi, teşvik etti.

Yaklaşık 1 yıl önce yaşanan talihsiz bir olay neticesinde her iki ülkenin de ilişkileri sınama ile karşılaştı. Geçtiğimiz ağustos ayından beri ilişkilerimiz yeniden normale girdi. İlişkilerimizde 1 yıllık duraksamayı geride bıraktığımızı düşünüyorum

Yine geçen hafta sayın Dışişleri Bakanı Lavrov ile Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu bir araya geldi.

. Cumhurbaşkanımız 9 Ağustos'ta Rusya'ya, Rusya Cumhurbaşkanı Putin ise Ekim ayında Türkiye'ye ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'da geçtiğimiz hafta Antalya'da bir araya geldi. Antalya Rus misafirlerimiz için bilinen bir yer.

Burada herhalde ben Antalya deyince aranızda pek fazla düşünen yok. Antalya iyi bilinen bir yer. Az önce rektör bey test etti, salonun yarısı Antalya’ya gitmiş. Diğer yarısını da bu yaz bekliyoruz. Sadece tatil yapmak için değil Antalya’da çok sayıda Türk-Rus evliliği de olmuş, orada yerleşmiş aileler var. Bunlar da bizim ilişkilerimizi zenginleştiriyor.

Bugün Aziz Nikola Günü. Aziz Nikola da Antalya doğumludur. Rusya –Antalya ilişkilerinin de bu bakımdan ayrı bir önemi var.

Ben mühendis kökenliyim. Sosyal bilimler, uluslararası ilişkiler alanında bir tecrübem yok. Projeciyim, yol yaparım, köprü yaparım. Milletin hayatını kolaylaştırmak için bir çok projeleri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 14 yılda gerçekleştirdik. Mesela Aralık’ın 20’sinde hizmete alacağımız bir tünel var. Şu ana kadar dünyada bu kadar derinlikte inşa edilmiş başka bir tünel yok. Aynı şekilde dünyanın en büyük havalimanını da İstanbul’da inşa ediyoruz. Marmaray’ı da 2013 yılında hayata geçirdik. Siyasetim mühendislikle ilişkisi benim için, siyaset millete hizmet aracıdır. İnsana hizmet etmeyen, yaşam kalitesini arttırmaya faydası olmayan siyaset anlamsız bir siyasettir.

Amerika’da başlayıp dünyaya yayılan krizin kaynağı da insanın ihmal edilmesidir, Ortadoğu’daki savaşların kaynağı da insanın ihmal edilmesidir.

Rusya Türkiye ilişkileri sadece iki ülke arasında olan ilişkiler değil. Aynı zamanda bölgemizi de çok yakından ilgilendiriyor. Bu coğrafyaya biz karar vermedik ama bu coğrafyanın geleceğinin nasıl olacağına biz karar verebiliriz.

Türkiye’yi merkez alsanız 3 saatlik bir uçuşla 56 tane ülkeye ulaşıyorsunuz. 1,5 milyar insan yaşıyor üzerinde. Dünyanın en hareketli bölgesi bu bölge. Doğu ve batının buluştuğu yerler burası. Medeniyetlerin buluştuğu, ticaretin güzergahı olan bölgeden bahsediyoruz.

Tarih boyunca bu bölge hep hareketli olmuş. Zenginlik merkezi Batı'da bir doygunluğa erişti ve Doğu'ya doğru hareket ediyor. Bu nedenle sorumluluğumuz var. Bugün tüm ülkeler birbirine bağımlı. Bölgesel sorunlara ilgisiz kalırsak bu sorunlar küresel sorunlara neden olabilir. Terör örgütlerinin ortaya çıkmasının sebebi bölgesel sorunların çözülememiş olmasıdır. Türkiye Rusya ilişkilerinde diğer ülkelerde olmayan başka şeyler de var. Özellikle enerji alanında birbirimize bağımlıyız.

Devreye alacağımız Türk Akımı ve Nükleer Enerji'deki işbirliğimiz geleceğimizi belirliyor. 2023'e giderken Türkiye'de inşa edilecek Akkuyu'daki ilk nükleer enerji santralini devreye almış olacağız. Ayrıca Karadeniz'i çevreleyen 8 ülke var. Bu ülkeler arasında Karadeniz çevreyolu projemiz var."