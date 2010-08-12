Başbakan RTE'nin patentini aldı

T24

www.rte.com.tr için de başvurdu



Bir RTE daha var

İşte belgesi

Avukat, AK Parti İstanbul yönetiminde

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, RTE markasının patentini almak üzere Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) başvuruda bulundu. Başvuruyu 2010/36101 numarasıyla işleme koyan TPE, 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle RTE markasını Başbakan için koruma altına aldı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre,Üzerinde RTE harfleri olan mavi fonlu bir şekil de marka başvurusunda yer aldı. TPE, başvuruda bir eksiklik saptamaması durumunda markayı 5 - 6 ay içinde Resmi Marka Bülteni’nde ilan edip tescil edecek.RTE markasının başvuru işlemini Başbakan’a vekaleten avukat Arzu Akalın yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın internet sitesindeki bilgilere göre, AK Parti İl Yönetim Kurulu’nda yer alan Akalın, marka ve patent hukuku alanında 11 yıldır avukatlık yapıyor.Başvuruda adres olarak İstanbul’daki evini gösteren Başbakan Erdoğan, marka tescil alanını da geniş tuttu. Başvuruya göre, RTE markası öncelikle basılı evrak, yayın, takvim, poster, fotoğraf gibi alanlarda kullanılabilecek. Markanın halkla ilişkiler ile ilgili hizmetlerde, radyo - televizyon yayın hizmetlerinde ve eğitim - öğretim hizmetleri alanında da kullanılması amaçlanıyor.Başvuruda, RTE markasının kullanım alanları arasında sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme; dergi, kitap, gazete yayımlama hizmetleri ile film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri de listelendi.Başbakan Erdoğan, internet alanında da bir tescil başvurusu yaptı. Erdoğan, www.rte.com.tr internet adresini tescil ettirmek için de bu ay başvuruda bulundu.Öte yandan, RTE markasının tescili için daha önce yapılmış bir başvuru daha bulunuyor. 7 Şubat 2009’da İhsan Engin ve İlyas Engin adlı girişimciler, giyim alanında RTE markasını tescil ettirmek için TPE’ye başvurdu. Marka, giyim alanında bu iki girişimci tarafından kullanılmak üzere koruma altına alındı.Yayın, kongre ve filmde kullanılabilir.RTE marka başvurusunda, marka kullanım alanı olarak 4 ayrı ‘sınıf’ seçildi. Bunlar arasında ‘16 numaralı' sınıf basılı evrak, basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar ve afişler gibi alanları kapsıyor.Bir diğer kullanım alanı olan ‘35 numaralı’ sınıf reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetleri, ‘38 numaralı sınıf’ ise radyo ve televizyon yayın hizmetleri gibi alanları içine alıyor.Başvuruya konu olan ‘41 numaralı’ sınıf da sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, dergi, kitap, gazete yayımlama hizmetleri ile film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri gibi alanları kapsıyor.Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvuruda, başvuru sahibi olarak Recep Tayyip Erdoğan, vekil olarak ise Arzu Akalın gözüküyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın internet sitesinde, İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan avukat Arzu Akalın hakkında şu bilgiler veriliyor:“1973 Almanya doğumludur. İstanbul Vefa Poyraz Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Halen Almanya Brewen’de hukuk alanında doktorasını yapmaktadır. Avrupa Patent Vekilliği’nin yanı sıra marka ve patent hukuku alanında 11 yıldır avukatlık yapan Akalın, çok iyi derecede Almanca bilmektedir.”