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'Başbakan rahatsızlandı' iddiasına yalanlandı

Başbakanlık, bazı basın organlarında çıkan Başbakan Erdoğan’ın rahatsızlandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

12 Ağustos 2013 20:39

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberler, Başbakanlık Basın Merkezi tarafından yalanlandı.
Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bazı gazetelerde yer alan haberlerin kasıtlı olarak uydurulduğu belirtildi.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında bazı marjinal yayın organlarınca kasıtlı olarak uydurulan iddialar, tümüyle gerçek dışıdır. Spekülasyona dayalı bu tür asılsız iddiaların haber kisvesi altında sunulmasının, gazetecilik etiğiyle bağdaştırılamayacağı ortadadır.
Başbakanımız, bayram namazı çıkışında basın mensuplarına açıkça ifade etmiş olduğu üzere, bayram programı çerçevesindeki özel mesaisini halen İstanbul dışında sürdürmektedir.
Sayın Başbakanımız, kentsel dönüşüm seferberliğinin üçüncü adımını atmak üzere hafta sonu Bursa'da düzenlenecek olan programa katılmak suretiyle, mutat mesaisine başlamayı planlamaktadır."

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