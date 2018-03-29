Başbakan 'proje terör örgütü' kavramını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, dünkü MGK bildirisinde yer alan proje terör örgüt kavramını açıkladı. Yıldırım, "Bu örgütler, kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu projeyi hazırlayan biri olduğunu iafade ediyoruz. Örgütler, birilerinin projelerini hayata geçirmek için yönelndirlimiş örgütlerdir" dedi.

Yıldırım, Bosna Hersek ziyareti öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım, Bosna' ziyaretine ilişkin olarak bölgede küresel konulara ve Bosna hersek ilişkilerine dair temaslarda bulunacağız" dedi. Bosna Hersek'teki iş adamlarıyla bir araya geleceğini söyleyen Yıldırım, Saraybosna Üniversitesi öğrencileriyle de bir araya geleceğini, bölgeye, Balkanlar'a ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını bildirdi.

Yıldırım, "Ortak tarihi olan Bosna Hersek'in istikrarı, Balkanların huzuru demek. 90'larda yaşanan acı hepimizin acısı demek. Balkanlarda benzer sıkıntının kaosun yaşanmaması için bölgedeki tüm ülkelere ortak hareket etmek düşüyor.Türkiye olarak biz Balkanların huzuru, istikrarı için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" iafadelerini kullandı.

"Ekonomik konuları ele alacağız, giderek artan ilişkilerinin daha genişletilmesini değerlendireceğiz" diye Yıldırım Bosna Hersek'le ilişkikerimizin geliştirmemizin, sadece Bosna Hersek değil burada yaşanayan ve Balkanlardaki her ülkeye katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, "Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi de refakat edecektir" açıklamasında bulundu.

Proje terör örgütü açıklaması

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, dünkü MGK bildirisinde yer alan 'proje terör örgütü' kavramını açıkladı. Yıldırım, "İfade kendisini anlatıyor. Örgütler kendi ifadesiyle ortaya çıkan örgütler değil, hazırlayan birileri olduğunu ifade ediyor. Proje terör örgütleri, birilerinin amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuştur. Hem Suriye'de hem yurtiçinde terörle mücadelede görüyoruz. Ne Kürtlerin ne Türklerin ne de başka vatandaş grubunun dertleriyle ilgili olmadıklarını açıkça görüyoruz. Parayı kim verirse ona hizmet ediyorlar. Normal şartlarda bu örgütlerin bir amacı olsa dünya bir araya gelse hedeflerinden şaşmazlar. Bunların amacı Türkiye'yi yıkmak. Ancak dünya bir araya gelse bizi yıkamazlar, ancak oyalayabilirler. Terör örgütleri sürekli ad değiştirerek ayakta kalma peşindeler" ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini söyledik. Suriye'de başka, Irak'ta başka isimle karşılaşıyoruz. Üzerlerindeki postu kaldırdığınızda kim olduklarını biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandıramazlar. Bunlardan ciddi şekilde zarar gördük." dedi.

"MHP ile ittifak yerel seçimi kapsamıyor"

Başbakan Yıldırım MHP-AKP ittifakına dair, "MHP ile kurduğumuz ittifak sadece cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yerel seçimleri kapsamıyor" dedi.