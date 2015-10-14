Başbakan: Patlamanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alınmaması ciddi bir zaaf!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara saldırısı sonrasında iki örgüt üzerinden iz sürdüklerini, sonuca çok yaklaştıklarını ifade etti. Patlamanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alınmamasını "ciddi bir zaaf" olarak tanımlayan Davutoğlu, “Kim bu katliamı yaptıysa tespit edilecek. Hangi düzeyde olursa olsun bürokraside ihmal varsa gereği yapılır. Hiçbir şeyin üstü örtülmeyecek” dedi.

İçişleri Bakanı Selami Altınok, saldırının gerçekleştiği ilk gün yaptığı açıklamada güvenlik zafiyeti olmadığını savunmuştu. Bakan Altınok'un bu sözleri sonrası istifa çağrıları gelmişti.



Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in de aralarında bulunduğu gazetecilerle başkentte bir araya gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu.Davutoğlu Ankara’daki terör saldırısı ve sonrasındaki gelişmeler için özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

Kaos senaryolarına itibar etmedikleri ve vakur duruş gösterdikleri için yakınlarını kaybedenlere ve bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. olayı teröristle halk arasında bir unsur olmaktan çıkarıp halk ile polis arasında bir tepkiye dönüştürmeye çalışanlar vardı. 10’a yakın polis linç edilmeye çalışıldı. Çok şükür, ilk andaki bu hassas psikolojik durum soğukkanlılıkla yönetildi. saldırı türkiye’ye, demokrasiye yapılmıştır. Birlik olunması gereken vakitlerden geçiyoruz. türkiye hakkında son dönemde olumlu bir algı oluşmaya başlamıştı. Demokratik süreç kesintisiz yürüyor, ekonomimiz Brezilya ve Meksika gibi ülkelere nazaran daha iyi performans gösteriyordu. türkiye 2003-2011 yılları arasında bir yükselen yıldızdı, başarı hikayesiydi. 2011-2013 arap Baharı ilhamını türkiye’den aldı. Birileri o kazanımları terk etmemizi istiyor...



"Ciddi bir zaaf olduğunu söyledim"



Güvenlik zafiyeti iddiaları için değerlendirmeniz nedir?



Arkadaşları çağırdım, sorduğum ilk soru şu oldu, “Patlamanın yaşandığı yer miting yeri içi mi dışı mı?” Denildi ki miting meydanının dışı. “Peki arama nerede başlıyor?” Sıhhiye’de. Bunun ciddi bir zaaf olduğunu, değişmesi gereken bir uygulama olduğunu söyledim... toplanma yerlerinde de güvenlik önlemi alınması gerektiğini düşünüyoruz. Rutin uygulamaları değiştirmemiz gerekiyor çünkü bu rutini artık teröristler de biliyor. Yerleşik uygulamalar gözden geçirilecek. Yeni bir güvenlik konseptine geçilecek, teröristleri şaşırtacak adımlar atılacak.

"Faili meçhul bırakmayacağız bunu"

Kimliklerine ulaşıldı mı?

İkinci saldırganın irtibatları konusunda araştırmalar yürüyor. Bu meselenin önceden planlanması konusunda mesafe kat ediliyor. Bunlar iki farklı örgüte ilişkin bulgular içeriyor. Örgütler arası işbirliği var mı onu çıkarmaya çalışıyoruz. İki iz üzerinde yürüdüğümüzü söyleyebiliriz. Bir bombacı çantayla, diğeri yelekle olay yerine geldi. o eylemin nasıl yapıldığına dair bilgilere ceset parçalarından ulaşılmış durumda. Faili meçhul bırakmayacağız bunu. sonuna kadar gidilecek. Kim bu katliamı yaptıysa tespit edilecek, bağlantıları varsa tespit edilecek. Hangi düzeyde olursa olsun bürokraside ihmal varsa gereği yapılır. Hiçbir şeyin üstü örtülmeyecek.

‘Provokasyona girdi’

Bütün liderlerle toplu ya da ayrı ayrı bir araya gelmek istedim fakat Demirtaş’ın şiddet çağrısı bunu imkansız hale getirdi. Demirtaş açık bir provokasyona girdi. Hain saldırıyı düzenleyen sanki bizmişiz gibi bir hava yaratmaya çalıştı. Halkı bir kez daha 6-7 Ekim’e yöneltmek istedi. Kılıçdaroğlu ise dış politikada 180 derece değişiklik deyince zemin görüşülebilir olmaktan çıktı. Bildiğiniz gibi hükümet kurma arayışlarında da temel anlaşmazlık konuları dış politika ve eğitimdi. terörle mücadelenin sözde baş savunucusu sayın Bahçeli ne diyor? “Hem sorduğun her şeye hayır derim, hem de seni sürekli eleştiririm” Bahçeli’nin tavrını halkımızın takdirine bırakıyorum.

'Mitingler sürecek’

Şimdi temel hedefimiz ülkeyi suhuletle seçime götürmektir. seçim sandığından kaçmak doğru değil. olayların demokrasimizi akamete uğratmasına izin vermemek lazım. Halkın acısı devam ederken mitingleri iptal ettik ancak terörün normal hayat akışımızı değiştirmesine de müsaade edemeyiz. amacımız akışı en kısa zamanda normale döndürmektir. Bu nedenle mitingleri bütünüyle iptal etmedik. Cuma gününden itibaren Bursa ve Kocaeli, Cumartesi de ankara mitinglerimiz olacak.

‘Silahları vururuz’

Amerika’nın Türkiye’nin itirazlarına rağmen PYD’ye yeniden silah yardımı yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?



IŞİD’e karşı PKK’yı kullanmak isteyen ülkeler PKK türkiye’ye saldırmadan önce bunu kolaylıkla yapabiliyorlardı ama şimdi durum farklı. PKK terör eylemi düzenliyor. Bu durumda suriye’deki PYD’ye gönderilen yardımlar PKK’nın eline geçiyor. Bu silahları kullanarak türkiye’ye suriye’den sızma olursa Kuzey Irak’ta aldığımız tedbir neyse aynısını suriye’de yaparız. türkiye’ye eyleme kalkışırlarsa amerika’dan verilen o silahları bulunduğu yerde vururuz. Nitekim türkiye’nin itirazlarına rağmen PYD’ye silah temin eden aBD’ye protesto notası verdik.