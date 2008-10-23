Başbakan: Param var harcıyorum, size ne!

Japonya'da lükse düşkün olduğu, bol para harcadığı eleştirilerine maruz kalan Başbakan Taro Aso, "Param var, harcıyorum..." diyerek kendini savundu.



Lüks lokantalar ve barlarda akşamları sık sık boy gösteren Aso, son olarak pazar günü bir süpermarkette müşterilerle hayat pahalılığı konusunda fikir alışverişi yaptıktan sonra lüks otellerden birinin lokantasında saatlerce kalınca gazetelerde eleştiri ve alay konusu oldu. Taro, bunun üzerine bugün gazetecilerin karşısına geçip "Benim hayat tarzım bu. Cebimde para var. Harcayan benim. Bu tarzı değiştirmeye niyetim yok" dedi.



Taro Aso, "Otel bar ve restoranlarının pahalı yerler olduğunu sanmıyorum. Dahası, buralar güvenli yerler. Sıradan lokantalara gitsem, gazeteciler ve korumalar yüzünden lokantacılar rahatsız olur..." diye konuştu.



Zengin bir aileden gelen 68 yaşındaki Taro, Eylül sonunda başbakan koltuğuna oturmuştu.



Japon ekonomisinin gidişatının pek iyi olmaması ve halkın kemer sıkmak zorunda kalması, Taro Aso'yu hedef alan eleştirileri artırıyor.

