Başbakan MYK’da ‘IMF anlaşması tamam’ dedi

Başbakan RecepTayyip Erdoğan’ın MYK toplantısında uzun süreden bu yana devam eden IMF görüşmeleriyle ilgili sona gelindiğini açıkladığı belirtiliyor.IMF ile anlaşmanın 2 yıllık olacağı ifade ediliyor.



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın “IMF’yle 2 yıllık program üzerinde mutabakat sağlandı” açıklamasının ardından Başbakan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da dün toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında IMF ile yapılan görüşmelerde mesafe alındığı kaydettiği öğrenildi. Basına kapalı yaklaşık 3 saat süren toplantıda IMF ile yapılan görüşmeler de değerlendirildi. Başbakan Erdoğan’ın toplantıda Türkiye’nin şartlarının kabul edildiğini ve 2 yıllık bir anlaşmanın imzalanacağını açıkladığı belirtiliyor.





IMF 3, Türkiye 2 yıl istedi



Erdoğan’ın IMF’nin 3 yıllık anlaşma imzalanmasını istediğini ancak kendilerinin 2 yıllık anlaşmayı kabul ettiklerini ifade ettiği belirtildi. IMF’nin Türkiye’nin istediği şartları kabul ettiğini belirten Erdoğan’ın “Eskiden kaynak ihtiyacı nedeniyle IMF ile acil anlaşma imzalanırdı. Ancak şimdi biz kendi şartlarımızı kabul ettirdik” dediği öğrenildi.



AKP'li yetkililerden alınan bilgiye göre 2 yıllık anlaşmanın ocak ayı içerisinde imzalanması bekleniyor. AKP'liler IMF ile anlaşma yapılmasının ardından bütçede bir değişiklik olmayacağının altını çizdi. AKP'liler rakamı henüz söylemezken sadece IMF’nin Türkiye’ye ucuz finans sağlayacağını belirtiyor.





Türkiye 2010’da krizden tamamen arınacak



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “2010 yılını Türkiye’nin krizin etkilerinden tamamen arınacağı, büyüme enerjimizin yeniden artacağı, insanlarımızın yaşadığı sıkıntıların adım adım ortadan kalkacağı bir yıl olarak görüyoruz” dedi.



Başbakan Erdoğan, dün televizyonlarda yayımlanan ‘Ulusa Sesleniş’ konuşmasında 2009 krizini hatırlatarak, “Türk ekonomisi, dünyanın dev ekonomilerinin maruz kaldığı felaket tablolarını yaşamadı. Krizin açtığı gediklerin devlet bütçesinden yamanmasına gerek kalmadı.



Ekonomimizin doğrultusunda herhangi bir sapma olmadı” diye konuştu. Son 7 yılda en düşük memur maaşının yüzde 188 oranında artış gösterdiğini belirten Erdoğan, “Önümüzdeki yıl, kamu görevlilerinin maaşlarında ocak ayında yüzde 2.5 ve Temmuz ayında yüzde 2.5 olmak üzere yıllık toplam yüzde 5 oranında artış öngörüyoruz” diye konuştu.