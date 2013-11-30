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Başbakan Muğla'ya gidince billboardaki mankenin etek boyu mu uzatıldı?

Erdoğan’ın Muğla ziyareti öncesinde, bir epilasyon merkezinin billboardlardaki reklam afişinde yer alan mankenin etek boyunun uzatıldığı ileri sürüldü

30 Kasım 2013 19:19

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla ziyareti öncesinde, bir epilasyon merkezinin billboardlardaki reklam afişinde yer alan mankenin etek boyunun uzatıldığı iddia edildi. Afişleri astıran epilasyon merkezi yetkilileri, mankenin etek boyunu kendi istekleri ile Haziran ayında uzattıklarını söyleyip, Başbakan'ın gelişiyle ilgisi olmadığını belirti.

Cavit Akgün'ün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan ’ın Muğla ve ilçelerindeki programı için kentteki tüm toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasaklama getirildi. Kamu güvenliği için getirilen bu yasaklar bunlarla sınırlı kalmadı. Kent merkezindeki bazı billboardlar kaldırılırken Muğlaspor maçı da ertelendi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada kanuna aykırı eylemlerin önüne geçilmesi ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın cumartesi ve pazar günleri Muğla il merkezi ile Fethiye ve Milas ilçelerinde yapacağı toplu açılış törenleri öncesinde il genelinde tüm toplantı, gösteri, çadır kurma, toplu ulaşım gibi etkinliklere sınırlama getirildiği duyuruldu.

 

Etek boyu tartışması

 

Muğla’daki bir epilasyon merkezinin kentteki iki billboarda astığı reklam afişleri de Başbakan’ın gelişi öncesinde yerel basında gündeme getirildi, afişteki mankenin etek boyunun uzatıldığı iddia edildi. Afişleri astıran epilasyon merkezinin yetkilisi Gülay Kirpi, afişlerin Muğla’da otogar, üniversite ve Kipa AVM girişindeki üç billboarda geçen Haziran ayından bu yana dönüşümlü olarak asıldığını söyledi. Gülay Kirpi, “Afişlerin etek boyu başlangıçta kısaydı. Ancak, kendi isteğimizle geçen Haziran ayında uzatılmış etek boyuyla olan afişleri astık. Bir reklam şirketiyle bir yıllık anlaşmamız var. O zamana kadar afişlerimiz asılı kalmaya devam edecek. Afişlerdeki etek boyunun uzatılmasının Başbakan’ın Muğla’ya gelişiyle hiçbir ilgisi yok” dedi.

 

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