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Başbakan: MHP ayrı, biz ayrı partiyiz ama…

"Farklı şeyler söylenebilir ama amaç birliği var, amaç aynı"

21 Ocak 2017 00:31

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik teklifiyle ilgili, "MHP ayrı parti, biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı. Farklı şeyler söylenebilir ama amaç aynı" ifadelerini kullandı.

TRT'de anayasa değişikliği teklifini değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Bu anayasa değişikliği, ülke yönetiminde zaman ekonomisi sağlayacak. Yani işler daha kısa sürede halledilecek. Bürokrasiyle siyaset arasındaki ayrışma ortadan kalkacak. Sistem didişmeyi, çift başlılığı ortadan kaldırıyor. Kararların hızlı verilmesini sağlıyor. Türkiye'yi, yönetimi güçlendiriyor" dedi.

Yıldırım, "MHP ayrı parti, biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı. Meclis Genel Kurulu'nda, değişiklik görüşmelerinde, bu değişikliği savunduk. Doğruluğunu, haklılığını savunduk. Sokakta da vatandaşa giderken de biz milletimize AK Parti olarak bu anayasa değişikliğinin önemini anlatacağız ve 'Evet' demesini isteyeceğiz. MHP de hem kendi teşkilatına hem de milletimize kendi bakış açısından aynı şeyler söyleyecek. Farklı şeyler söylenebilir ama amaç birliği var, amaç aynı" ifadelerini kullandı.

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