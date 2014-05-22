Başbakan Merkel'dan Erdoğan'a 'itidal' çağrısı



Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a Köln ziyareti sırasında itidalli olma çağrısında bulundu. Passauer Neue Presse'ye demeç veren Merkel, Erdoğan'ın daha önceki yıllarda Köln ve Berlin ziyaretleri örnek olmak üzere birçok kez bunun aksi biçimde davrandığını söyledi. Almanya Başbakanı Merkel, "Başbakan Erdoğan'ın cumartesi günü sorumluluk bilinci ve hassasiyetiyle davranacağına eminim" dedi.

Hrıstiyan Demokrat Birlik Partili Avrupa Parlamentosu milletvekili Elmar Brok da Başbakan Erdoğan'a itidal çağrısı yaptı. Brok, Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği demeçte, 'Köln onbinlerce Türk'ün sorunlarının taşındığı bir yer haline getirilemez. Başbakan Erdoğan Almanya'da kutuplaşmanın artmasına neden olacaksa, o zaman cumartesi günkü konuşmasından vazgeçmesi iyi olur' dedi.

Hrıstiyan Demokrat politikacı, Başbakan Erdoğan'ın konuşması öncesinde kamuoyuna ölçülü olunması yönünde bir açıklama yapması gerektiğini de savundu.

Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Sekreteri Andreas Scheuer ise Die Welt gazetesine verdiği demeçte, ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Almanya'daki Türk vatandaşlarının da oy kullanacak olmasına değinerek, uluslararası bağımsız gözlemcilerin Almanya'daki oy kullanma sürecini takip etmesini talep etti. Scheuer, seçimlerin Almanya'da bir 'gösteriye' dönüşmemesi gerektiğini dile getirerek, 'Almanya topraklarında sadece sıkı bir biçimde hukuk devletine ve demokrasinin temel değerlerine uygun olarak yapılacak bir seçimi kabul ederiz. Türkiye'deki son gelişmeler Almanya'daki oy verme sürecinin bu prensipleri ihlâl edeceği yönünde endişelerimizin doğmasına neden oldu" dedi.