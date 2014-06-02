Başbakan madende '6 saatten fazla çalışılmaz' dedi, taşeron yasasına girdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Madene indim. Orada 6 saatten fazla çalışılmaz" demesinin ardından yarın TBMM gündemine gelecek taşeron çalışma sistemini yeniden oluşturan kanun tasarısında, yeraltında günlük azami çalışma süresi 6 saat olarak belirlendi.

Başbakan ayrıca, bu çalışma koşullarının, sadece madenlerde değil, tüm yeraltı çalışma alanlarında da geçerli olması talimatını verdi. Böylece, yeraltında çalışacak işçiler de "maden işçisi" statüsünde olacak.

Kamuoyunun uzun zamandır beklediği, Soma faciasının ardından da hızlandırılan, taşeron çalışma sistemini yeniden oluşturan kanun tasarısına son şekli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda verildi. Kanun tasarısı yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Vekili Nurcan Önder, Taşeron kanunun neler getirdiğini Hürriyet'ten Aysel Alp’a anlattı.

Taşeron Kanunu neler getiriyor?

İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATINI KAMU ÜSTLENECEK: Kamuda çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatlarını, söz konusu kamu kuruluşu üstlenecek. Bu işçilerin yıllık izinlerinin kullanılması da kamu tarafından takip edilecek.

HANGİ İŞLERİN TAŞERONA VERİLECEĞİNE HÜKÜMET KARAR VERECEK: Kamuda hangi işlerin taşerona verileceğini Bakanlar Kurulu belirleyecek. Buna uymayanlara ciddi yaptırım gelecek

TAŞERON İŞÇİNİN GÜVENLİĞİNDEN KURUM SORUMLU: Hem kamu, hem özel sektörde taşeron işçilerin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri işe başlamadan alınacak, bunun gözetim ve denetiminden asıl işveren de sorumlu olacak.

TAŞERON İŞÇİNİN ÜCRETİ DE BANKAYA YATACAK: Kamu ve özelde asıl işveren taşeron işçinin ücretlerinin ödenmesinden de sorumlu olacak. Ücretler bankaya yatacak.

SÖZLEŞMELER ÜÇ YILLIK OLACAK: Taşeron işçinin sürekliliğini sağlamak üzere sözleşmeler en az üç yıllık olacak.

İŞÇİ SENDİKALI OLURSA, FARKI DEVLET ÜSTLENECEK: Taşeron işçiler sendikalı olurlarsa, aradaki ücret farkı kamu kuruluşu tarafından üstlenilecek.

Yeraltı işçilerine yönelik düzenlemeler

YENİ İŞÇİ DE KIDEM ALACAK: yeraltı işçileri için, altı aylık kıdeme sahip olma şartı kaldırılacak.

YILLIK İZİN 4 GÜN FAZLA: Yeraltı işçilerinin yıllık izin süreleri, diğer işçilere göre dört gün fazla olacak.

36 SAAT ÇALIŞMA: Yeraltı işçilerinin haftalık çalışma saatleri azami 36 saat olacak. Bu süre mevcut sistemde 45 saat olarak uygulanıyor.

AZAMİ MESAİ 6 SAAT: Yeraltı işçilerinin azami çalışma süresi 6 saati geçmeyecek. Yeraltı işçilerine olağanüstü haller dışında fazla çalışma yaptırılmayacak.