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Başbakan Londra’da: Ülkemizde yatırım yapan şirketler, orijini neresi olursa olsun, bizim şirketimizdir (2)

(Ayrıntılar ve görüntü eklendi) Aynur Tattersall / Londra, 27 Kasım (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği Londra’da, Türkiye'de yatırım yapan şirketlerin, "orijini neresi olursa olsun" Türk şirketlerinden hiç farkı

27 Kasım 2017 16:21

(Ayrıntılar ve görüntü eklendi)
Aynur Tattersall / Londra, 27 Kasım (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği Londra’da, Türkiye\'de yatırım yapan şirketlerin, \"orijini neresi olursa olsun\" Türk şirketlerinden hiç farkı olmadığını söyledi.
Türkiye’nin OECD ülkeler ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu bir kez daha hatırlatan Yıldırım, \"Bu yıl büyüme oranımızın yüzde 6.0 ile yüzde 7.0 arasında bir yerde gerçekleşecek\" dedi.
Başbakan Yıldırım, İngiltere\"nin Başkenti Londra\"da yatırımcılarla biraraya geldi. Yıldırım, \"Birleşik Krallık şirketlerinin yaptığı yatırım Türkiye ekonomisi açısından büyük öneme sahip\" dedi.
İngiltere Başbakanı Theresa May\"in daveti üzerine İngiltere\"nin Başkenti Londra\"da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, yatırımcılarla yaptığı çalışma kahvaltısında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine değindi.
Başbakan Yıldırım, üç bin Birleşik Krallık şirketinin Türkiye\'de yatırım yaptığına değinerek bunun Türkiye ekonomisi açısından çok önemli olduğunu anlattı.
Yıldırım iki ülke arasında 10 milyar dolarlık yatırım hacminin sözkonusu olduğuna dikkati çekti ve ekledi:
\"Ülkemizde yatırım yapan şirketler, orijini neresi olursa olsun, bizim şirketimizdir, Türk şirketlerinden hiçbir farkları yoktur; biz yatırımcıların ihtiyaçlarına bu anlayışla cevap veriyoruz. Birleşik Krallık şirketleri son 15 yılda 10 milyar dolarlık yatırım miktarı ile Türkiye ekonomisinde önemli katkı sağlıyorlar.\"
Türkiye\'nin dinamik bir coğrafyada yer aldığını da hatırlatan Yıldırım, Türkiye\'ye yatırım yapan şirketlerin aynı anda birçok ülkeye yatırım yapmış olduklarını, altmışa yakın ülkenin Türkiye\'ye sadece dört saatlik uçuş mesafesinde yer aldığını söyledi.
2017 yılı için felaket senaryoları çizilmesine rağmen Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini ve Çin ve Hindistan\'dan sonra dünyada büyüme sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını da vurgulayan Başbakan Yıldırım, geçen yıl Ağustos ayından bu yana 1 milyon 400 bin yeni istihdam yaratıldığını da sözlerine ekledi.
Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu ve son sekiz yılda gerçekleştirilen 10 mega projeden altısını gerçekleştirdiğini de ifade etti.
Yıldırım, bu sonuçlarındaki Türkiye’nin güven ve istikrarda ne kadar yol aldığının bir göstergesi olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Görüntü dökümü:
- Başbakan Binali Yıldırım’ın uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıdaki konuşması

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