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Dünya

Başbakan Londra’da: Ülkemizde yatırım yapan şirketler, orijini neresi olursa olsun, bizim şirketimizdir

Londra, 27 Kasım (DHA) – Başbakan Binali Yıldırım uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği Londra’da, Türkiye'de yatırım yapan şirketlerin, "orijini neresi olursa olsun" Türk şirketlerinden hiç farkı olmadığını söyledi

27 Kasım 2017 15:55

Londra, 27 Kasım (DHA) – Başbakan Binali Yıldırım uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği Londra’da, Türkiye\'de yatırım yapan şirketlerin, \"orijini neresi olursa olsun\" Türk şirketlerinden hiç farkı olmadığını söyledi.
Türkiye’nin OECD ülkeler ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu bir kez daha hatırlatan Yıldırım, \"Bu yıl büyüme oranımızın yüzde 6.0 ile yüzde 7.0 arasında bir yerde gerçekleşecek\" dedi.
İngiltere Başbakanı Theresa May’in resmi daveti üzerine bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım İngiltere ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin son iki yıl içerisinde gözle görülür şekilde olumlu yönde gelişmekte olduğunu vurgulayarak “Geçen yıl itibariyle ikili ticaret hacmimiz 17 milyar doların üzerine çıktı. Daha önce hedeflediğimiz 20 milyar dolara oldukça yakın bir rakam” dedi ve ekledi:
\"Ülkemizde yatırım yapan şirketler, orijini neresi olursa olsun, bizim şirketimizdir, Türk şirketlerinden hiçbir farkları yoktur; biz yatırımcıların ihtiyaçlarına bu anlayışla cevap veriyoruz.\"

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