Başbakan Libya'dan İsrail'e sert çıktı

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 32. Arap Birliği Zirvesi’nde Kudüs’ü birleşik başkenti olarak değerlendiren İsrail’in bu politikasını “çılgınlık” olarak tanımladı. Erdoğan, Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, ev sahipliğinden dolayı “kardeşim” diye nitelendirdiği Libya lideri Muammer Kaddafi’ye teşekkür etti.

‘Kudüs göz bebeğimizdir’



“Türkiye olarak Ortadoğu’daki gelişmelere kayıtsız kalmamız tabii olarak mümkün değildir” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bölgemizin en can alıcı ve çözüm noktasında en fazla aciliyet arz eden sorunu, Filistin sorunudur. Bugün, barış sürecinin canlandırılması konusunda uluslararası toplum yeni ve güç bir sınavla daha karşı karşıya bulunuyor. Gerek Filistin liderliği, gerek Arap ülkeleri ’dolaylı görüşmelere’ ihtiyatlı bir şekilde onay vermişlerdir. Bu aşamada taraflara düşen barışa, samimiyetle bir şans tanımaktır. Biz, gelinen aşamada artık yol haritası değil, yolun sonunu görmek istiyoruz. Kudüs, bütün bu coğrafyanın, tüm İslam dünyasının göz bebeğidir, ilk kıblesidir.”

“İsrail’in Kudüs’e yönelik, kutsal mekânlara yönelik saldırıları asla kabul edilemez. İsrail İçişleri Bakanı’nın kalkıp Kudüs’ü başkent olarak ilan etmesi, aslında bir çılgınlıktır. Bu bizleri asla ve kata bağlamaz. Kendilerini yalnızlığa iter. Doğu Kudüs’te 1600 yeni konut inşasına başlanması asla kabul edilebilir, mazur görülebilir bir durum değildir.

Ortadoğu Dörtlüsü olarak ABD, Rusya, AB ve BM’nin de tepkisini çektiği ve kınadığı bu eylem, ne uluslararası hukuka ne de insanlık vicdanına uygundur. İsrail bu tavrıyla sadece uluslararası hukuku çiğnemekle kalmıyor, aynı zamanda insani duyguları, aynı zamanda tarihi, aynı zamanda vicdanları da çiğniyor.”

Kudüs’ün, yüzyıllar boyunca barışın, birlikte yaşamanın, birbirine saygının abide şehri olduğuna işaret eden Başbakan Erdoğan, “Unutmayalım, Kudüs yandıkça Filistin, Filistin yandıkça Ortadoğu, Ortadoğu yandıkça da dünyamız barış ve huzura erişemez” dedi.



‘Gazze trajedi’



İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasının tüm uluslararası toplumun gözü önünde ağır insani sonuçlar doğuran bir trajediye neden olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Düşünüyorum ve söylüyorum, şu an Gazze’de 5 bin aile, çadırlarda insani olmayan şartlar içinde yaşama mahkûm edilmiştir. İnsanlık sesini yükseltmelidir ve insani olmayan bu drama, trajediye müdahalenin yollarını aramalıdır. Bu gayri insani ablukanın, bir an önce kaldırılması ve bölgedeki insani koşulların süratle normale dönmesi uluslararası toplumun müşterek sorumluluğudur. Filistinli kardeşlerimizin, başta El-Fetih ve Hamas olmak üzere Filistin’in ulusal birliği için el ele, gönül gönüle, omuz omuza atacakları adımları bütün kalbimizle destekliyoruz. Gün, oturup ağıt yakma, oturup gözyaşı dökme, oturup gelişmeleri tribünlerden seyretme günü değildir. Gün, ittifak günüdür, bir arada hareket etme, acilen barışı tesis etme günüdür.”

Erdoğan’ı konuşmasının ardından, oturumu yöneten Libya Lideri Kaddafi ve Amr Musa ayakta alkışladı ve kutladı.

İki gün sürecek zirvede Arap ülkeleri, Doğu Kudüs’te yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa etmeyi planlayan İsrail’e karşı ortak bir strateji belirlemeye çalışacaklar.