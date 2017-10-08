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Spor

'Başbakan' lakaplı Andrea Pirlo futbolu bırakacağını açıkladı

38 yaşındaki futbolcu, İtalya Milli Takımı'nın formasıyla çıktığı 116 karşılaşmada 13 gol attı

08 Ekim 2017 15:29

İtalya’nın yaşayan futbol efsanelerinden Andrea Pirlo, 31 Aralık 2017 tarihinde futbolu bırakacağını açıkladı.

ABD MLS’de New York City forması giyen “Mr. President” (Başbakan) ve "Mimar" lakaplarının takıldığı 38 yaşındaki İtalyan futbolcu, kontratının sona ereceği tarih olan 31 Aralık 2017’de futbolu bırakacağını bildirdi.

Kariyerine Brescia altyapısında başlayan Pirlo, 1998-99 sezonunda Inter’e transfer oldu. 2000-01 sezonuna kadar Brescia’ya kiralanan ‘Başbakan’, buradan efsane olacağı Milan’a 18 milyon Euro bonservis karşılığında transfer oldu.

Tam 10 sezon boyunca Milan forması giyen Pirlo, kırmızı-siyahlı formayla 400 maça çıkarak 41 gol ve 38 asiste imzasını attı.

Juventus'ta küllerinden doğdu

2011-12 sezonunda Milan’ın çalkantılı dönemlerinde Juventus’a transfer olan Pirlo, siyah-beyazlı formayla adeta küllerinden doğdu. Juventus adına 164 maça çıkan Pirlo, çoğu frikikten olmak üzere 19 gol attı ve 38 asist yaptı. Pirlo, son olarak Avrupa’daki ‘trende’ uyarak, kariyerinin son yıllarını New York FC’de geçirdi.

İtalya Milli Takımı formasıyla da 116 karşılaşmaya çıkan 38 yaşındaki futbolcu, 13 gol kaydetti.

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