Başbakan: Kundaktaki bebeklere yaptığının hesabını vallahi vereceksin!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kızılcahamam'daki 20'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu. Başbakan'ın gündeminde Suriye'de yaşananlar ve Beşar Esad vardı. Erdoğan, Esad'a "Yaptıklarının hesabını vereceksin" dedi.

'Bu caninin, bu dünyada hesaba çekildiğini göreceğiz'

Çocukların feryadı arşı inletirken, biz susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız. Ey Beşşar Esed, vallahi bunun hesabını vereceksin. Başkalarına göstermediğin cesareti, ağzında emzik olan kundaktaki bebeğe göstermenin bedelini çok ama çok ağır ödeyeceksin.

Allah izin verirse bu caninin bu katilin dünyada hesaba çekildiğini görecek ve bundan dolayı da hamd edeceğiz. Yaşananlar, tahammül sınırlarını zorlar bir hale gelmiştir. Uluslararası camia, Suriye konusunda halen beklenen adımları atmamıştır. Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybedenler, yüzbine doğru yaklaşıyor

Suriye'de Şam'da bu caniyle, bu katille fotoğraf çektiren CHP, buyursun Banyas'taki katliamı açıklasın. Ey CHP, işte siz busunuz.

Siz sadece Edirne'nin sadece Iğdır'ın, Hakkari'nin, Van'ın sorumluluğunu taşımıyorsunuz. Siz Bakü'nün, Lefkoşe'nin, Kabil'in, Saraybosna'nın sorumluluğunu üzerinizde taşıyorsunuz. Bizim üzerimizde Bağdat'ın, Erbil'in, Gazze'nin, Kudüs'ün, Hama'nın, Humus'un sorumluluğu var.