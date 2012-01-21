-Başbakan Küçük: ''Yeni elemanlarla yola devam edeceğiz'' LEFKOŞA (A.A) - 20.01.2012 - KKTC Başbakan İrsen Küçük, çalışanlarının dün başlattığı süresiz grev Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmesine rağmen işbaşı yapılmayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda (Kıb-Tek) yönetimin gerekeni yapacağını, işbaşı yapmayanların görevlerini sürdürmesinin mümkün olmadığını, yeni elemanlarla yola devam edileceğini açıkladı. KKTC Başbakanı Küçük, bu akşam, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner ve Maliye Bakanı Ersin Tatar'la birlikte basın toplantısı düzenleyerek, elektrik ve telefondaki grev ve eylemler ile hükümetin aldığı kararları değerlendirdi. Başbakan Küçük, Meclis'e sevk ettikleri Özelleştirme Yasa Tasarısıyla herhangi bir kurumu hedef almadıklarını, esas gayelerinin özelleştirilmesi muhtemelen kuruluşlarda çalışanların sokakta kalmamasını sağlamak olduğunu belirtti. Kıb-Tek'in her halükarda müdahaleye muhtaç olduğunu kaydeden Başbakan Küçük, özelleştirmenin öcü görülmemesini istedi. Bakanlar Kurulunun dün akşamki toplantısında Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikasının (El-Sen) grevini ertelediğini hatırlatan Başbakan Küçük, sendikaların grev hakkı kadar hükümetlerin de erteleme hakkı bulunduğunu ve hükümetin ülkeyi yasaların verdiği güçle yönetmeye çalıştığını ifade etti. ''El-Sen'in grev yasağına uymayarak soğuk bir günde, vatandaşı düşünmeden ve misilleme yaparak AKSA gibi mevcut bazı kaynakları da engelleyip devre dışı bırakmaya çalıştığını'' kaydeden Küçük, El-Sen'in işbaşı yapmama eylemine karşı gerekli tedbiri aldıklarını belirtti. Küçük, El-Sen’in grev ve eylemine destek veren bazı muhalefet partilerini yadırgadığını ifade ederek, parlamentoda yasalara oy verenlerin bu davranışlarını yadırgamamanın mümkün olmadığını söyledi. Başbakan Küçük, oy birliğiyle olmasa da yasaları sonuçta parlamentoların ürettiğine işaret ederek, ''Yasalara milletvekillerinin uyması, uymayanlara da alkış tutmaması gerekir'' diye konuştu. ''Bizim esas gayemiz, özelleştirilmesi muhtemel veya düşünülen kuruluşlarda, çalışanların sokakta kalmasının önlenmesidir. Biz çalışanlara bir güvence vermek istiyoruz'' diyen Küçük, iflas yaşanan Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) personelinin tümünü, Özelleştirme Yasası'yla devlete almayı taahhüt ettiklerini ve tasarıya bir geçici madde koyduklarını, son barem yasasının da dışında çalışma yıllarını dikkate alarak istihdamlarını öngördüklerini de anlattı. ''Elektrik Kurumu her halükarda müdahaleye muhtaç bir kuruluştur'' ifadesini kullanan Küçük, bazı çalışanların iyi niyetli olduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Kıb-Tek'in sürdürülebilir görünmediğini, ikinci bir KTHY örneğinin bu kurumda da yaşanabileceğini kaydeden Başbakan Küçük, 275 milyon lira borcu bulunan Kıb-Tek'in, bir buçuk ay önce Bakanlar Kurulu kararıyla tarifelerin gözden geçirildiğini, ücretlere müdahale yapmasalardı kurumun yıl sonuna dek 180 milyon lira daha borca gireceğini anlattı. -Atun, Teknecik'teki süreci anlattı- KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, El-Sen'in grev yasağına rağmen ''çalışmama hakkı'' gibi bir uygulamaya gideceğini öğrendiklerini, dün gece 01.00 sularında 110 megawatt elektrik üreten iki termik santralın devre dışı kaldığını, böylece Kıb-Tek sorumluluğundaki Teknecik Santralı'ndaki üretimin sıfır noktasına geldiğini söyledi. Atun, ülkede günlük tüketilen 190 megawattlık elektriğin 110'unun AKSA'nın Kalecik'teki santralından temin edildiğini kaydederek, dün Kalecik-Geçitkale hattında arıza baş gösterince sadece 50 megawatt elektrik alınabildiğini, arızaya da sınırlı bir ekiple müdahale edildiğini belirtti. Bugün öğleye kadar süren arıza tespit ve giderme çalışmaları sırasında Geçitkale hattına atılmış bir tel bulunduğunu, bunun da kasıtlı bir sabotajı ortaya koyduğunu ve düşündürücü olduğunu ifade eden Atun, arızanın giderilmesiyle Kalecik'ten 110 megawatt enerji alındığını kaydetti. Sunat Atun, 7 aydır Güney Kıbrıs’a elektrik verilirken, geceleri düşen talep nedeniyle artan 30 megawattlık enerjinin dün gece Güney Kıbrıs'tan alındığını ifade etti. Tüm sektörlerin elektriksizlikten olumsuz etkilendiğini kaydeden Sunat Atun, Kıb-Tek çalışanlarının sorumlu ve sağduyulu hareket etmeye davet etti. -AKSA ile hizmet alım sözleşmesi- Bugün saat 16.00 itibarıyla, ülkede enerji üretme imtiyazı bulunan AKSA enerji anonim şirketiyle hizmet alım sözleşmesi imzalandığını ve Kalecik'te bulunan ekiplerinden birinin Teknecik'e intikal ettirildiğini ve saat 17.00 itibarıyla ilk makinenin çevrildiğini; saat 19.30 itibarıyla da 3 makinenin devrede olduğunu bildirdi. Kısa sürede ülke genelinde enerji olmasını hedeflediklerini kaydeden Sunat Atun, elektriğin üretimi ve sağlıklı dağıtımının önemini vurguladı. Atun, Kıb-Tek çalışanlarının tahriklere gelmemesini, elektrik üretim ve dağıtımına müdahale etmemelerini de istedi ve halk adına en iyi ve doğruyu yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini söyledi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner de, Özelleştirme Yasa Tasarısı’na karşı süresiz grev başlatan Telefon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını söyledi.