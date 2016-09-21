Başbakan: Kredi kartlarında taksit sayısı 12'ye çıktı, borç yapılandırmalarında 72 aya kadar vade imkânı verilecek

Başbakan Binali Yıldırım, kredilere ve kredi kartlarına yönelik yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kredi kartlarında taksit sayısının 9 aydan 12 aya çıkarıldığını söyleyen Başbakan Yıldırım, kredi kartı borçlarında yapılandırmanın 72 aya kadar çıkarıldığını duyurdu. Tüketici kredilerinde de azami vade sayısının 48 aya çıkarıldığını belirten Başbakan, market alışverişlerinde kredi kartı ile taksitli alışveriş getirileceği yolunda çıkan haberlere son noktayı koyarak, "Gıda alışverişlerinde taksit imkânı olmayacak" dedi. Yıldırım, "Gıdada taksit geleneğimizde yok" diye konuştu.

Yıldırım, ayrıca OHAL süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin olarak, "OHAL devam ediyor, gerekirse süresi uzatılabilir" dedi.

"Köy korucuları için

bir daire başkanlığı kuruldu"

Köy korucularına yönelik yapılacak düzenlemelere ilgili de bilgi veren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Köy korucuları malum bugün de Eruh’ta şehit oldu. Jandarma ile polis ile beraber terörle mücadele yapıyorlar. Ancak, talepleri şu, jandarmanın polisin sahibi var. Biz de İçişleri Bakanlığı bünyesinde gözüküyoruz ama sahiplenmiyorlar. Kendimizi bu konuda biraz öksüz yetim hissediyoruz diyorlar. Hakikaten bunu biz de inceledik, öyle bir yasal boşluk var. İçişleri Bakanımız çalışmaları başlattı, sadece köy korucularının konularını takip etmek üzere bir daire başkanlığı kurdu."

"ABD, PYD'ye silah verme kararının arkasındaysa esefle karşılaşırız"

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "ABD'nin PYD'ye silah vereceği" iddiasına şu yanıtı verdi.

"Biz bu konuda ABD ile farklı fikirdeyiz. ABD ile anlaşamıyoruz. Biz YPG, PYD olsun PKK’nın isim değiştirmiş uzantısıdır diyoruz. PKK ne ise bizim için YPG, PYD odur. Kürt kardeşlerimizle bir alakası yok. Ancak, bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek için bir mücadeleye girilmez. Eğer bir terör örgütünü kullanarak bir başka terör örgütünü yok etmeye çalışırsanız kullandığınız örgüt de başınıza bela olur. Açıkça söyledik, bu konudaki hassasiyetimizi bildirdik. Hâlâ böyle bir kararın arkasındalarsa esefle karşılaşırız, doğru bir iş değildir. Suriye’deki sorunu çözmez, daha da karmaşık hale getirir. Zaman Suriye sorununun çözülme zamanıdır. Bu konuda da bütün paydaşlara tarihi sorumluluk düşmektedir. Aksi halde her gün binlerce onlarca masum insan hayatını kaybediyor."

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Genel kredi taksit sınırını 9 aydan 12 aya çıkarmış olduk. Bazı ürünlerde farklı kredi taksit sayısı olabiliyor, daha az, daha farklı olanlar var ama her halükarda 12 aydan daha fazla olmuyor. İkincisi, kredi kartlarının borç bakiyelerini yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz."

"Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında, Ekonomi Bakanı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye Bakanından oluşan Gıda Komitesi, gıda enflasyonundaki ani dalgalanmaları, değişimleri mercek altına alacak ve alınması gereken tedbirleri vakit geciktirmeden anında alacak. Komitenin sekreteryasını Merkez Bankası yürütecek."

"Kredi kartlarının borç bakiyelerini yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Ödüyorsunuz, taksitleri sonra ödeme zorluğu içerisine girdiniz, değiştirebiliyorsunuz. Yeniden yapılandırma yapabiliyorsunuz. 1 defaya mahsus 72 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Bu ihtiyaç kredileriyle ilgili düzenleme"

"Tüketici kredilerinde

vade sayısı 48 aya çıkıyor"

"Ayrıca tüketici kredilerindeki vade 36 aydı, bunu 48 aya çıkarıyoruz. Konut kredilerinde öz kaynak kredi diye iki bölüm vardı. 100 bin liraya ev alacaksanız 75'inini kredilendiriyordunuz, 25 binini siz veriyordunuz. Burada 5 puan arttırdık. Bankalar yüzde 80'e kadar, yüzde 20'sini de alıcı karşılamış olacak"

"Katılım bankaları ve

diğer bankalar arasındaki fark kalkacak"

"Katılım bankalarının finansal kiralamaları işlemlerinde kredi teminat oranı uygulamasından istisna getiriyoruz ve yüzde 100'ünü krediyle alabilecekler. Bankaların verdiği kredilerden sermaye yeterlilik oranı diye bir şey var. Eğer kredi ödenmezse onun bir karşılığı var. Burada katılım bankalarıyla diğer bankalar arasında farklılıklar vardı. Onları aradan kaldırıyoruz aynı kriter ve kural katılım bankalarına da uygulanacak."

"En az kredi kullanma limiti

5 bin 200 liraya çıktı"

"Kredi kartı gelirinin 4 katıyla sınırlı. Diyelim bin lira geliriniz varsa 4 bin lira. Burada değişikiğe gidildi. En az kredi kullanma limiti 5 bin 200 liraya çıkmış oldu asgari ücretin bin 300 lira olmasından dolayı. Enflasyon artıyor. Artış sebebi gıda fiyatlarındaki ani dalgalanmaların, genel anlamda enflasyonun artmasına sebep olduğunu görüyoruz. Bu artış durup dururken neden oluyor? Bu artış enflasyonun neredeyse üçte birini teşkil ediyor. Bu durumun dikkatle incelenmesi lazım. Bu amaca yönelik olarak da gıda komitesi zaten vardı, yeniden yapılandırılmasına başladık. Taksitli alışveriş gibi bir düzenleme yok"