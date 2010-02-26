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'Başbakan köşe yazarlarını açıkça tehdit ediyor'

G-9 Gazeteciler Platformu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın AKP İl Başkanları toplantısındaki konuşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

26 Şubat 2010 02:00

T24 - G-9 Gazeteciler Platformu'ndan yapılan açıklamada, ''Gazetecilik meslek örgütleri ve sendikalar olarak halkın haber ve bilgi alma hakkı adına görevimizi yapmaya devam edeceğiz'' denildi.

Yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP İl Başkanları toplantısında basın kuruluşlarıyla ilgili sözleri eleştirilerek, ''Başbakan açıkça AKP hükümetinin icraatını eleştiren gazetecileri, köşe yazarlarını tehdit etmektedir'' görüşüne yer verildi.

Açıklamada, ''Başbakan Erdoğan'ın bu tavrı basın özgürlüğüne, halkın haber ve bilgi alma hakkına yönelik bir saldırıdır. Biz aşağıda imzası olan gazetecilik meslek örgütleri ve sendikalar olarak halkın haber ve bilgi alma hakkı adına görevimizi yapmaya devam edeceğiz'' denildi.

G-9 Gazeteciler Platformu'nda Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği, Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (HABER-SEN), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD), Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD), Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), Profesyonel Haber Kameramanları Derneği (PHKD), Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (TURÇEV) yer alıyor.

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