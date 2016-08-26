Başbakan: "Köprüden geriye iki sütun kaldı" dediler, şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görsünler

Başbakan Binali Yıldırım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 39 ayda tamamlandığını hatırlatarak, "29 Mayıs 2013’te bu köprünün temelini attık. Abdullah Gül Bey ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu zaman dedik ki; 'Bu köprü üç senede bitecek.' Bir gazetede 'Köprüden geriye 2 sütun kaldı' dediler. Bugün gelip Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü görsünler" dedi.

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin Erdoğan'ın halkı sokağa çağırmasıyla önlendiğini belirten Yıldırım, "79 milyon indi meydanlara, Türkiye’nin geleceğini aydınlattınız. Hanımlar, 15 Temmuz gecesini unutmuyoruz, sokaktaydınız, demokrasi nöbetindeydiniz. Bu eserin yapılmasında emeği geçen yüklenici firmaya ayrıca Ulaştırma Bakanlığı’nın bakan başta olmak üzere görev yapan çalışanlarına teşekkür ediyorum. En büyük gayret bu projelere kanaat veren Recep Tayyip Erdoğan’ındır. Liderliğinizde daha çok ama çok projeler gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılış töreninde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dalgalandığı yerde ne korku ne keder gölgende bana da bir yer ver, sabah olmasın, gün doğmasın ne çıkar. Türkiye’ye ay yıldızın ışığı yeter. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, dost ve kardeş ülkelerden gelen hükümet başkanları, devlet başkanları, başbakanlar ve sevgili misafirler. 11. Cumhurbaşkanımız ve önceki dönem başbakanımız, sevgili İstanbullular; hoş geldiniz. Bugün İstanbul için büyük bir gün.

Demokrasimizin yaşaması için hayatını seve seve veren şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimize Allah uzun ömürler versin. Bölücü terör örgütünün ülkemize yaptığı kalleş ve hain saldırılara göğsünü siper ederek canını seve seve veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Sevgili İstanbullular, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ile Fatih Sultan Köprüsü’ne ilave olarak İstanbul’a yeni bir gerdanlık takıyoruz. İşte bugün, sevgili İstanbullular Alparslan’ın ordularının, gazi Mustafa Kemal’in ordularının, günümüzdeki onların temsilcilerinin Fırat Kalkanı’nın operasyonunu yürüttüğü gündür.

"Biz korksaydık, bu millet korksaydı..."

İstanbul bir köprü şehridir, köprüler şehridir. İstanbul doğu ile batının köprüsüdür. Kıtaları, medeniyetleri birbirine bağlayan bu eşsiz şehir 79 milyonu da bir özetidir aynı zamanda. Yavuz Sultan Selim köprüsü, sadece bir köprü değil, bir sanat esedi, bir mühendislik harikasıdır. Üzerinden demir yolu geçen en uzun köprüdür. Marmaray gibi türevleri yapmak da size yakışır, sizin evlatlarınıza yakışır, Tayyip Erdoğan’ın arkadaşlarına yakışır. 29 Mayıs 2013’te bu köprünün temelini attık. Abdullah Gül Bey ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu zaman dedik ki “Bu köprü 3 yıl bitecek” dedik. Bir gazetede “Köprüden geriye 2 sütun kaldı” dediler. Bugün gelip Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü görsünler. Biz sizinle gurur duyuyoruz. O büyük padişah ne diyor biliyor musunuz? “Cesaret, insanı zafere; kararsızlık tehlikeye; korkaklıksa ölüme götürür” Biz korksaydık, bu aziz millet korksaydı 15 Temmuz gecesi bir daha aydınlanmayacaktı. Ama Recep Tayyip Erdoğan, “İnin meydanlara” dedi. 79 milyon indi meydanlara, Türkiye’nin geleceğini aydınlattınız.

"En az 3 ay düşündük"

En az 3 ay düşündük. Güzergahları beraber inceledik. Oradan mı, buradan mı, güneyden mi kuzeyden mi. 4 tane güzergah inceledik. En doğru yeri bulduk. İşte boğazın en kuzeyinde Karadeniz’in girişinde bu tarihi eseri bu mühendislik harikasını İstanbul’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu köprü sadece İstanbul’a hizmet etmiyor, bu köprü Uzakdoğu’dan Çin’den yola çıkıp Londra’ya kadar giden tarihi ipek yolundaki bütün yolculuklara hizmet ediyor. İnsanlığı birbirine bağlayan en güzel eserlerin başında geliyor. Yavuz Sultan Selim köprüsü yarın hizmete girecek. Özelliği şu, şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen bütün kamyonlar, otobüsler, TIR’lar yarından sonra şehir içine giremeyecek. Hepsi, Yavuz diyecek. İstanbul’un trafiği biraz daha rahatlayacak. Geçince hemen önlerine Osman Gazi çıkacak, oradan Körfez’i geçecekler, ver elini Bursa, ver elini İzmir. Medeniyet dedik yollara düştük, 14 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’ye 18 bin km üzerinde bölünmüş yol yaptık. Ülkemizin milletimizin hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştürdük. Hava yolunu halkın yolu yaptık.

"Bu ülkeyi darbecilere teslim etmeyeceğiz"

Neden yaptık? Çünkü biz ülkemizi, milletimizi seviyoruz. Türkiye’nin bu kutlu yürüyüşünü çekemeyenler var ama varsın olsun. Onların oyunları planları varsa hakkın da halkın da bir planı var. Evellah, sizler oldukça sizlerin desteği oldukça bizlere karadan, havadan, denizden ölüm yok. Bugün, İstanbul’un çok önemli bir eserini tekrar hayata geçiriyoruz, işimiz bitmiyor. Daha çok işimiz var, biliyorsunuz Sultan Fatih Mehmet, gemileri karadan denize indirdi. Onun torunları Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşları da trenleri denizin altından geçirdi. Arabaları da denizin altından geçiriyor. Kıskanıyorlar, çekemiyorlar, varsın kıskansınlar. Biz vatandaşlarımızın geleceği için ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için canımızla kanımızla mücadelemize devam ediyoruz. Bu ülkeyi ne bölücülere ne darbecilere asla teslim etmeyeceğiz.