Başbakan: Kızına gümüş takılmaz, erkeğine hava atılmaz; biz Nevşehirliyiz bize şekil yapılmaz

Başbakan Binali Yıldırım, AKP’nin Nevşehir il kongresinde konuştu. Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim önerisine yanıt verdi. "Nevşehirliler ne diyorlar 'kızına gümüş takılmaz erkeğine hava atılmaz biz Nevşehirliyiz bize şekil yapılmaz' Kılıçdaroğlu Nevşehir'e şekil yapamazsın." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kılıçdaroğlu sabırsızlanıyor, diyor ki gelini şu yerel seçimleri öne alalım. 15 senedir yenile yenile yenilgiye doymadın mı? 14 ay var, biraz daha oyalan. 14 ay sonra Kılıçdaroğlu'na bir ders verecek misiniz?

"Yargıçlar Fetö’nün esiri olmuş"

ABD'de bir dava görülüyor. Evlere şenlik bir dava. Fetöcülerin esiri olmuş yargıçların verdiği kararlarla bir dava görülüyor. Önüne kim geliyorsa suçla senin hayatın garanti diyorlar. Somut bir delil olmasa da siz suçlamaktan çekinmeyin.. bunun adı da bağımsız yargı oluyor. Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar bu davada hukuku katletmişlerdir. Türkiye büyük bir ülke, bir hukuk devleti. Hiç kimse ayak oyunlarıyla tezgahlarla bu ülkeyi dize getiremez, geleceğine asla zarar veremez. Aynı oldubittiyi Kudüs'te yapmaya çalıştılar. Kimse Türkiye'yi ayak oyunuyla dize getiremez.

"Yalanda standardı çökertti"

Kemal Bey yine inciler döktürmüş. Başbakan dedi ki, kamyoncular hayatından memnun. Memnunsanız gidin oy verin diyor. Kılıçdaroğlu şunu aklına koy, vatandaşın derdi bizim derdimizdir. Kamyoncuların derdiyle ilgilenmek istiyorsan git onlara de ki, Elmadağ rampaları eskiden nasıldı şimdi nasıl? İstanbul'dan Afyon'a kaç saatte gidiyordunuz şimdi kaç saatte gidiyorsunuz? Kılıçdaroğlu, her gün bir şey yumurtluyor. Artık yalanda da standardı çökertti. Eğer millet buna itibar etseydi 15 senedir yerinde sayıyor.