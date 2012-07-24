Başbakan kıtalararası füze istedi, çalışmalar başladı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 2 bin 500 km menzilli füze istemesinin ardından düğmeye basıldı. Geçen hafta Erdoğan başkanlığında toplanan ve Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel'in de katıldığı Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde konuyla ilgili karar alındı.

Zaman gazetesinin görüştüğü uydu merkezi fırlatma projesinin başlatılmasına ilişkin karara işaret eden savunma kaynakları, "Bir süredir 'balistik füze' görüşmeleri vardı. Uydu fırlatma merkezinin kurulması Türkiye'ye atmosferin dışına füze gönderme yeteneği kazandıracak. Böylece füze için kritik eşik aşılacak." dedi.

ABD, Rusya, Çin ve Fransa gibi ülkelerde balistik füze bulunuyor. Bu teknolojiyi edinmek, bir ülkenin kendi topraklarından dünyadaki herhangi bir noktayı vurabilme gücüne sahip olması anlamına geliyor. Balistik füze projesi üzerinde Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TÜBİTAK yetkilileri arasında bir süredir görüşmeler sürdürülüyordu.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve menzili şu an için 300 km olan ilk seyir füzesi SOM da yetkilileri umutlandırdı. SOM'un menzilinin önce bin 500 ardından da 2 bin 500 km'ye çıkarılması hedefleniyor. İşte böyle bir ortamda balistik füze rüyasının gerçekleştirilmesi için de temaslar ve çalışmalar sıklaştırıldı. Balistik füzeler, diğer füzelerden farklı olarak atmosferin dışına çıkıyor. Hedefe yönelirken bir süre uzayda seyrediyor. Uzay boşluğunda sürtünme olmadığı için burada çok daha az yakıt harcanıyor. Bu durum da füzenin menzilini dünya üzerindeki herhangi bir yere ulaşacak konuma getiriyor. Balistik füze, hedefe yaklaştığında uzaydan tekrar atmosfere giriyor ve binlerce kilometre uzaktan güdümlendiği hedefe doğru dik bir şekilde yaklaşmaya başlıyor. Radarda zor tespit ediliyor. Diğer füzelere göre durdurulması ise çok güç.

Balistik füze projesiyle ilgili bilgi veren üst düzey bir yetkili, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu: "17 Temmuz'da toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde uydu merkezi fırlatma projesinin başlatılması kararlaştırıldı. Bu proje, Türkiye'nin kendi ürettiği uyduları fırlatması için kullanılacak. Fakat asıl hedeflenen amaç başka. Uzaya uydu fırlatmanız demek, balistik füze teknolojisinin de büyük bölümünü tamamlamış olmanız anlamına geliyor. Çünkü balistik füzeler de önce uzaya çıkıyor ardından atmosfere giriyor. İlk aşamada uzaya fırlatma teknolojisi kazanılacak, ardından da atmosfere girdikten sonraki süreç için çalışmalar yapılacak."

Ankara'nın, söz konusu uydu fırlatma merkezi projesi için Doğu Avrupa'dan bir ülkeyle temasa geçebileceği kaydediliyor.