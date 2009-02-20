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Dünya

Başbakan kirada oturuyor

Romanya'da, göreve iki ay önce gelen Başbakan Emil Boc, devletin uygun ev bulamaması nedeniyle kiralık evde oturuyor

20 Şubat 2009 02:00

Romanya'da, göreve iki ay önce gelen Başbakan Emil Boc, devletin kendisi için uygun ev bulamaması nedeniyle kiralık evde oturuyor.

Devlet Bakanı Daniela Andreescu, Başbakan Emil Boc'un istediği evde oturmaya devam eden bir yetkiliyi çıkarmak için yasal işlemden kaçınmaya çalıştıklarını söyledi.

Transilvanya'nın eski belediye başkanı olan Boc'un, hükümet binalarına yakın bir evde oturduğu kaydedildi.

Romanya'da Başbakan veya Devlet Başkanı'nın resmi konutu bulunmuyor. Eski yetkililerin, Bükreş'in merkezinde bulunan lojmanlardan taşınmadığı belirtiliyor. Yetkililerin, görev süreleri dolduktan iki ay sonra taşınmaları gerekiyor.

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