Başbakan: Kimse terörle mücadeleyi yarım bırakacağımızı düşünmesin

Şehit ve Gazi Yakınları İstihdam Kurası töreninde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, PKK'ya yönelik operasyonlarla ilgili olarak, "Kimse bu mücadeleyi yarım bırakacağımız gibi bir kanaate varmasın. Bu piyonlar, bu hainler mutlaka durdurulacaktır. Milletimizin engin sağ duyusu sayesinde milletimizi terör belasından kurtaracağız" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

Şer odakları teröre her tevessül ettiklerinde hak ettikleri cevabı aldılar bundan sonra da alacaklar. Terör konusunda perde arkasındakiler perde önündeki piyonşardan çok daha tehlikeli. Terör örgütü adına meşru siyaset sahnesinde rol almaya çalışanlar var. Bunlar da hak ettikleri cevabı kısa zamanda alacaklar. Biz dokunulmazlıların kaldırılması teklifini sunduğumuz anda çark ettiler. Terör örgütünün mazbatalı temsilcileri hemen çark etti.

"Herkesi kör mü sanırsınız?"

Bugün, "Biz demokratik biz partiyiz, şiddetin her türlüsünü reddediyoruz" diyorlar. Siz herkesi kör mü sanırsınız? Bu millet sizin gerçek yüzünüzü Sur'da, Cizre'de gördü. Canlı bomba taziyesinden hendek savaşlarına giden yolda bu millet gerçek yüzünüzü gördük. 23 Temmuz'da güvenlik birimlerine verdiğimiz talimat bugün de geçerlidir. Fezlekelerin yargıya intikalinin sağlanması için süreç başlamış, nihayete erdirilecektir.

İşte buradan, şehit yakınlarının huzurunda ifade ediyorum, 23 Temmuz'da verdiğimiz talimatın gereği olarak bu ülkenin bütün şehirleri, ovaları, dağları, ırmak kenarları, teröristlerden temizlenene kadar mücadelemiz devam edecek. Kimse bu mücadeleyi yarım bırakacağımız gibi bir kanaate varmasın. Bu piyonlar, bu hainler mutlaka durdurulacaktır. Milletimizin engin sağ duyusu sayesinde milletimizi terör belasından kurtaracağız. Etrafımızdaki ülkelerin aksine TSK, Emniyet Birimleri, İstihbarat Birimleri milletimizin emrindedir. Bu birlik beraberlik oldukça kimse Türkiye'yi karanlık günlere götüremeyeceğiz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her yerden şehitlerimiz var.

''Devlet 78 milyonun devletidir''

Uğrunda şehit, gazi verdiğiniz devlet 78 milyonun devletidir. Onların emaneti sizler de bizim en kıymetlilerimizsiniz. Devlet ve millet olarak elbette titreyeceğiz. Gözyaşınızı ilk silen biz olacağız. Hiçbir şehit yakınımızı mağdur, mazlum, muhtaç bırakmayacağız. Toplam 30892 vatandaşımızın atamasını yaptık. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve onların yakınlarının devletinin, milletinin yanında olduğunu bilmesi çok önemli. Milletten kopuk bir devletin ikamesi mümkün değildir. İnşallah işleriniz sizleri bekliyor. Ailelerine ve yakınlarına afiyet diliyorum. Tabii ki bu güzel tören, acılarımızı da tazeliyor. Hepinizin hikayesi var. Hepsi saygın, dokunaklı hikayeler. Sizin hikayeniz bu milletin yeniden varoluş hikayesi. Sizin evlatlarınız hepimizin öz evlatları. Allah onlardan ebediyen razı olsun, mekanları cennet, ruhları şad olsun. Onlar bizim namusumuzdur, onurumuzdur.

Şu anda Asuman Kurbanoğlu kardeşimden bahsetmek istiyorum. Sembol olarak ondan bahsedeceğim. Asuman Kurbanoğlu Iğdır’da, hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Olgun Kurbanoğlu’nun eşi. En büyük oğlumuz 14, ortanca kızımız 9, Mehmet Akif oğlumuz 7 yaşında. Bir amca, dede şefkatiyle sarıldılar. Asuman kardeşimiz de, üç yavrumuz da tüm şehit yakınları gibi bize emanettir. Başbakanınız, ağabeyiniz, amcanız, hocanız, ne derseniz deyin, bu can bu tende oldukça bu emanet başımın üstünde olacak. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit ve gazilerimizin destansı mücadelesine devam eden güvenlik güçlerimizin alnından öpüyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler, hayırlı