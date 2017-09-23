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Başbakan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye tezkereye verdikleri destek için teşekkür etti

Liderler oturuma verilen aradan sonra bir araya geldi

23 Eylül 2017 21:33

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye- Irak tezkeresi süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik verdikleri destek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Irak ve Suriye tezkeresinin görüşüldüğü TBMM Genel Kuruluna verilen arada, birleşimi yöneten İsmail Kahraman ile Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Başkanlık Divanı'nın arkasındaki bölüme geçti.  TBMM Başkanı Kahraman ile liderler, burada bir süre sohbet etti ve çay içti. Başbakan Yıldırım da Kılıçdaroğlue ve Bahçeli'ye tezkereye verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

NTV'nin haberine göre de Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından kuliste gazetecilerin sorusu üzerine, "Meclis Başkanının çayını içtiklerini" söyledi.

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