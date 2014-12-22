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Dünya

Başbakan kendisine mayonez sıkan öğrencilerden şikâyetçi olmadı

Belçika'da kemer sıkma politikalarını protesto eden grup Başbakan Charles Michel'e patates kızartması ve mayonez fırlattı

22 Aralık 2014 21:29

Belçika Başbakanı Charles Michel, kendisine patates kızartması fırlatıp, mayonez sıkan protestoculardan şikâyetçi olmayacağını söyledi.

Belçika'nın Valon bölgesinin başkenti Namur’de "sorumluluk almak" konulu bir konferans için kürsüye çıkan Michel, konuşmasına başladığı sırada "Feminist Devrimci Aktivistler Grubu" (LilithS) üyelerince protesto edildi.

"Michel, defol, kemer sıkmaya son" şeklinde sloganlar atan, siyah kıyafetli ve yüzleri kapalı kadın eylemciler, Michel’e patates kızartması ve mayonez fırlattı.

 

'Şikâyetçi olmayacağım'

 

Protestoya hazırlıksız yakalandıkları görülen görevlilerin müdahalesiyle eylem sona ererken konuşmasını yarıda kesen Michel, kıyafetlerini değiştirmesi için boş bir odaya alındı.

Yaklaşık 10 dakika sonra ceketsiz olarak salona geri dönerek konuşmasına devam eden Michel, protestoculardan şikâyetçi olmayacağını açıkladı.

Konferansa "gazetecilik öğrencileri" olduklarını söyleyerek giren eylemcilerin binadan çıkmak üzereyken gözaltına alındıkları bildirildi.

 

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