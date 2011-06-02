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Dünya

BAŞBAKAN KAN GÜVENOYU ALDI TOKYO (A.A)

02 Haziran 2011 13:16

-BAŞBAKAN KAN GÜVENOYU ALDI TOKYO (A.A) - 02.06.2011 - Japonya Başbakanı Naoto Kan parlamentodan güvenoyu aldı. Japonya'da 1 yıl önce Başbakan olan Kan, 479 milletvekili bulunan parlamentoda 445 milletvekilinin katıldığı oylamada, 152'ye karşı 293 oyla güvenoyu aldı. Japonya'da muhalefet partileri, Başbakan Naoto Kan ve kabinesi hakkında, deprem ve tsunami felaketinin yol açtığı krize müdahaleleriyle ilgili güvensizlik önergesi vermişti.  Naoto Kan, 11 Mart'taki deprem ve tsunami felaketi ile daha sonra oluşan nükleer kriz konularını çözdükten sonra istifa edeceğini açıklamıştı. Japonya'da 24 binden fazla kişinin öldüğü ya da kaybolduğu şiddetli deprem ve tsunaminin Fukuşima nükleer santralinde hasara yol açması, dünyanın Çernobil'den sonraki en büyük nükleer krizle karşı karşıya kalmasına neden olmuştu.

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