T24 - Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasındaki sözlerinin ardından gözlerin çevrildiği Süheyl Batum, gün boyu parti genel merkezinde çalıştı. Batum gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında, istifayı düşünmediğini açıkladı.



Batum, “İstifayı hiç düşünmedim böyle bir şey yok. Başbakan söyledi diye istifa edersek savaşı kaybetmiş oluruz. Başbakan istifa etsin ben niye edeyim?” diye konuştu. Vatan gazetesin de yer alan haber şöyle:





Kılıçdaroğlu’na sitem



Kılıçdaroğlu’nun “Orduyu eleştirmek, ancak CHP Genel Başkanı katında olur” sözlerinin anımsatılması üzerine ise Batum şöyle konuştu: “Çok haklı, kesin doğru. Ama kesin doğru derken, ‘ben yanlış yaptım’ manasında değil. Madem Genel Başkan böyle söyledi, artık orduyu Genel Başkan eleştirir. Ben artık kesinlikle eleştirmem. Madem böyle bir gelenek var, genel politikayı genel başkan belirler, biz de o çerçevede işlem yaparız. Daha önce partinin bu geleneğini bilmiyordum. Orduyu eleştirmedim zaten, üzerinde oynanan oyunları eleştirdim. Ben eski siyasetçi olmadığım için CHP eski Genel Başkanı’nın söylediğini bilmiyordum.”



MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik eleştirisinin anımsatılması üzerine ise Batum, “Oyunu kurtarmak için yapıyor, makul karşılıyorum. Baraj altında kalmamak için yapıyor. Sözlerimizi orduya karşı gibi gösterip, tabanına sevimli görünmeye çalışıyor” yorumun yaptı.

Kağıttan kaplan



Çin mitolojisinde “kağıttan kaplan” göründüğü kadar güçlü olmayan anlamına geliyor. Bu deyimi siyasi literatüre sokan ise Çin’in efsanevi lideri Mao Zedung oldu. Arasının bozulduğu Sovyetler Birliği’ni “sosyal emperyalist” ilan eden Mao’ya göre sosyalistlerin gerçek düşmanı ‘emperyalist ABD’ değil, ‘sosyal emperyalist’ SSCB’ydi. Mao kağıttan kaplan deyimini ise ilk kez 1956’da bir Amerikalı gazeteciye verdiği mülakatta kullandı: “Amerikan Emperyalizmi çok güçlü görünüyor, ama gerçekte böyle değil. Siyasal olarak çok zayıf. Evet, görüntüde çok güçlü fakat korkulacak hiçbir yanı yok, kağıttan bir kaplan. Ne rüzgara ne de yağmura dayanıklı olmayan, kağıttan yapılmış bir kaplan.”





SÜHEYL BATUM KİMDİR?



1955 doğumlu Süheyl Batum Sorbonne Hukuk Fakültesi’ni de kapsayan parlak bir eğitim aldı. İstanbul Üniversitesi’nde “Siyasal Katılma Aracı Olarak Referandum “ konulu tezi ve ‘pekiyi’ derecesiyle doktor, 1990 yılında “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri” başlıklı teziyle doçentlik unvanını aldı. 1996 yılında Profesör oldu. Üniversitelerdeki derslerinin yanısıra Vatan, Cumhuriyet gibi gazetelerde köşe yazıları da yazan Batum’u kamuoyu, referandum öncesi sert tartışmalarıyla tanıdı. Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan seçilmesinin ardından CHP’ye katıldı ve son kurultayın ardından Genel Başkan Yardımcısı oldu. Batum, bu süreçte sert çıkışlarıyla dikkat çekti. Hükümetin ‘demokratik açılım’ projesine destek veren Sezen Aksu’ya Sazan Aksu diyen Batum, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki ünlü yumurtalı eylemde de protesto edildi. Yumurta yağmuruna tutulan Burhan Kuzu’dan önce kürsüye çıkan Batum, slogan atan gençleri faşistlikle suçladı. Süheyl Batum’un Mustafa Balbay, Tuncay Özkan gibi Ergenekon davasından yargılanan gazetecilerin CHP’den milletvekili adayı gösterilebileceğini söylemesi de büyük tartışma yarattı. Batum en son Zonguldak’ta yaptığı açıklamada TSK’yı kağıttan kaplana benzetmiş ve içinin ABD tarafından oyulduğunu söylemişti.







