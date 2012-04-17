Başbakan istedi, yerli uçak için kollar sıvandı

Başbakan Erdoğan'ın, ''Tank değil, uçak üretimi istiyorum" diye seslendiği işadamı Mehmet Hattat, üretici firmalarla temasa geçtiklerini açıkladı.

Erdoğan, Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat'ın, tank projesi power pack sistemlerine talip olduğunu söylediği anda, "Tank değil Sayın Hattat, uçak üretimi istiyorum" demişti.

"Başbakanımız hedef koydu. Bize gerçekleştirmek düşer" diyen Hattat da kolları sıvadı ve uçak üreticisi firmalarla temasa geçti.

Akşam gazetesinden Şenay Köşdere'nin haberine göre, Hattat, Başbakan Erdoğan'ın talebi üzerine havacılık sektöründe ileri olan Amerika, Kanada, Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden uçak üreticisi firmalar ile temasa geçtiklerini söyledi.

Hattat, "Know-how alabilmek için bu firmalarla anlaşmalar yapmamız gerekiyor. Bu da en azından 1-2 yıl sürer. Yerli uçak, çok zor bir hedef ama imkansız değil. Başbakanımız boşuna koymaz bu hedefi" dedi.

Türkiye'nin otomotiv kadar olmasa da havacılık sektöründe bir temeli bulunduğunu ifade eden Hattat, 1984 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren TUSAŞ'ın deneyimine dikkat çekti. Mehmet Hattat, 'yerli uçak' yatırımının 1 milyar doların üzerinde yatırımla hayata geçebileceğini sözlerine ekledi.