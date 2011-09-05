Başbakan istedi, 'ucube' minareler değişti

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Ocak 2011 günü Kars'ta yaptığı mitingte 'Ucube' diyerek kaldırttığı İnsanlık Anıtı'ndan önce Erzurum'da bazı cami ve mescitlerin 'teneke' minarelerinin de kaldırılması için talimat verdiği ortaya çıktı.





Radikal gazetesinin yer verdiği habere göre, vakıflar Erzurum Bölge Müdürlüğü kent merkezinde tespit ettiği 20 cami ve mescidin teneke minarelerini yıkıp yerine taş ve tuğladan minareler yaptırıyor.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Referandum için 13 Ağustos 2010'da geldiği Erzurum'da Tebriz Kapı Semti'ndeki Emirşeh caminin teneke minaresi dikkatini çekti.





Başbakan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Sebahattin Öztürk, Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Küçükler'e Emirşeh Camisi'ni sordu ve bilgi aldı. Başbakan Erdoğan 'ucube' diye niteleyerek cami minaresinin hemen yıkılmasını istedi. Vali Öztürk ve Milletvekileri, Başbakanın talimatını Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi ve teneke minare 15 günlük bir çalışma sonunda yıkıldı. Yetkililer, Osmanlı dönemine ait caminin yeni minare projesinin hazır olduğunu ve yıl içerisinde yapılacağını ifade ettiler.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'teneke' minareler yıkılsın talimatından önce Kültür ve Tabiat Koruma Kurulu'nun 2007 yılında böyle bir karar aldığını ifade eden Vakıflar Erzurum Bölge Müdürü Kenan Ungan, "Başabakan Recep Tayyip Erdoğan, Emirşeh caminin tenekeden yapılan minaresini çirkin bir görüntü sergilediği için yıkılması konusunda talimat vermiş. Konu bize iletildiğinde Başbakanlığa böyle bir çalışmamız olduğunu belirterek bilgi verdik" dedi.





Erzurum'da Emirşeh cami gibi 20 cami ve mescidin minaresi tenekeden yapılmış olduğunu ifade eden Küçükler, "Bunları tek tek restore ettirip, minarelerini de Bayburtlu taş ustalarına taş ya da tuğladan yaptıracağız. Tüm bu çalışamaları beş yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.





Başbakanın kararını destekelediği söyleyen Erzurumlu esnaflardan Mustafa Özkara, "Şimdilik teneke minareler idare eder ama yenisi yapılsa daha güzel olur" diye konuştu.











