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"Başbakan ile MİT Müsteşarı 1.5 yıl küs mü kaldı?"

"Küp kırılıp sırlar dışarıya çıkmasın diye Başbakan'a rağmen görevde tutuluyor, o da ona küsmüş konuşmuyor"

31 Ağustos 2017 12:49

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrasında haftalık olağan görüşmelerini yapmadığını, bu süre zarfında yalnızca bir - iki kez bir araya geldiklerini belirterek "Bu nasıl bir şey? Başbakan ile kendisine bağlı istihbarat örgütünün başı bir buçuk yıl küs mü kalmışlar?" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Hakan Fidan için kullandığı "Sır küpüm" ifadesini hatırlatan Yılmaz, sözlerine "Küp kırılıp sırlar dışarıya çıkmasın diye Başbakan’a rağmen görevde tutuluyor, o da ona küsmüş konuşmuyor" diye devam etti. 

Mehmet Yakup Yılmaz'ın "Makyavel’e rahmet okutmak" başlığıyla yayımlanan (31 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

MİT Müsteşarlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması, kuşkusuz ki referandum ile değişen Anayasa’nın bir gereği.

2019’dan itibaren başkanlık sistemine geçiyoruz ve bu sistemde icranın başı Cumhurbaşkanı olacağı için, bu tür düzenlemelerin o tarihten önce yapılması gerekiyor.

Tabii sorun şu ki esasen kanun ile yapılması gereken bu değişiklikler olağanüstü hal ilanına dayanan kanun hükmündeki kararnameler ile yapılıyor.

Normal olarak bunun Meclis’te konuşulması, tartışılması, olası sakıncaların ortak akılla giderilmesi gerekir, TBMM bunun için var zaten.

Ama Cumhurbaşkanı bu işi tek başına yapmak istiyor, kararnameler ile TBMM’yi baypas ediyor.

Bu arada ilginç bir durum olduğunu da geçen gün Abdulkadir Selvi’nin Hürriyet’teki yazısından öğrendik.

Meğerse Başbakan Binali Yıldırım ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminden sonra haftalık olağan görüşmeleri de yapmamışlar. Bütün bu süre içinde bir-iki kez toplanmışlar.

Bu nasıl bir şey? Başbakan ile kendisine bağlı istihbarat örgütünün başı bir buçuk yıl küs mü kalmışlar?

Hem bin yıllık devlet geleneğinden söz edeceksiniz hem de bir kabile yönetiminde bile olmayacak bir durum yaşayacaksınız.

“Devletin tepesinde küslük olmaz” diyen Süleyman Demirel, rahmet istemiş belli ki.

Başbakan Yıldırım’ın, MİT Müsteşarı’ndan şikâyeti 15 Temmuz darbe girişiminde müsteşarın tavrı ile ilgili.

Müsteşar, ona haber verme gereğini hissetmemişti, Başbakanlık Koruma Müdürü’nü bile uyarmamıştı.

Bu fiyaskodan sonra bir yaptırım da olmadı, çünkü müsteşar, Cumhurbaşkanı’nın “sır küpü”.

Bunu ben söylemiyorum, Cumhurbaşkanı söylemişti.

Küp kırılıp sırlar dışarıya çıkmasın diye Başbakan’a rağmen görevde tutuluyor, o da ona küsmüş konuşmuyor!

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